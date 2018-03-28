Katar, Sevakin projesini finanse edecek
KATAR’ın, 4 milyar dolara mâl olacak Sudan’ın Kızıldeniz’deki Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini finanse edeceği bildirildi.
Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin, Sevakin Limanı rehabilitasyon projesinde ortaklık kurma konusunda anlaştığını söyledi.
Katar ile yapılan anlaşmanın, Türkiye ile yürürlükte olan anlaşmayı etkileyip etkilemeyeceği belli değil. Sevakin Limanı, Port Sudan’dan sonra ülkenin en büyük ikinci limanı olma özelliğini taşıyor.
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