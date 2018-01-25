Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Katar Rusya'dan S-400 alıyor

    Katar Rusya'dan S-400 alıyor

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    25.01.2018 - 14:23 | Son Güncelleme:

    Katar’ın Rusya’daki Büyükelçisi Fahad Bin Muhammet, Türkiye ve S.Arabistan’dan sonra Katar’ın da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alacağını açıkladı.

    Rusya ile Katar arasında yapılan görüşmeler hakkında Moskova’da açıklamalarda bulunan Büyükelçi, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Doha ziyareti sırasında ülkelerimiz arasında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla bizim Rusya’dan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri almamızın yolu açılmış oldu. Doha ile Moskova arasında S-400 görüşmelerinin bulunduğu noktayı tarif etmeme gerekirse ilerlemiş safhada olduklarını söylemem yeterli olacak. Biz Rusya ile ayrıca kara kuvvetlerimiz için gerekli bazı silah görüşmeleri de yapıyoruz” dedi.

    Böylece Katar, Türkiye ile Suudi Arabistan ardından Moskova’dan S-400 hava savunma sistemleri almayı planlayan üçüncü ülke oldu. Daha önce İran 10 yıl kadar önce Rusya’dan 5 batarya daha düşük model S-300 sistemlerini satın almıştı.
     
    “Türkiye, Suriye’de Rusya ne yapmak istiyorsa aynısını gerçekleştirmeye çalışıyor”
     
    Moskova’da yaptığı açıklamalarında Türkiye’nin Afrin harekatı hakkında da ülkesinin görüşlerini dile getiren Katar Büyükelçisi Muhammet, “Afrin konusuna gelince. Her ülkenin kendisini savunma hakkı vardır. Türkiye bildiği üzere son birkaç yıl teröristlerin hedefi haline geldi. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı terörist saldırıları oldu. Bu saldırıların arkasında dünya topluluğunun terörist saydığı örgütlerin durduğunu biliyoruz. Dolayısıyla nasıl ki Rusya Suriye’de terörizme karşı savaş veriyor ve bu ülkeye istikrarın dönmesini istiyorsa bence Türkiye de aynı hedef ve amaçla hareket ediyor. Suriye’de istikrar ve güven ortamının sağlanması komşu Türkiye’nin de istikrar ve güvene kavuşması demektir” ifadelerini kullandı

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri