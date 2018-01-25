Katar Rusya'dan S-400 alıyor

Rusya ile Katar arasında yapılan görüşmeler hakkında Moskova’da açıklamalarda bulunan Büyükelçi, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Doha ziyareti sırasında ülkelerimiz arasında askeri ve teknik işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla bizim Rusya’dan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri almamızın yolu açılmış oldu. Doha ile Moskova arasında S-400 görüşmelerinin bulunduğu noktayı tarif etmeme gerekirse ilerlemiş safhada olduklarını söylemem yeterli olacak. Biz Rusya ile ayrıca kara kuvvetlerimiz için gerekli bazı silah görüşmeleri de yapıyoruz” dedi.

Böylece Katar, Türkiye ile Suudi Arabistan ardından Moskova’dan S-400 hava savunma sistemleri almayı planlayan üçüncü ülke oldu. Daha önce İran 10 yıl kadar önce Rusya’dan 5 batarya daha düşük model S-300 sistemlerini satın almıştı.



“Türkiye, Suriye’de Rusya ne yapmak istiyorsa aynısını gerçekleştirmeye çalışıyor”



Moskova’da yaptığı açıklamalarında Türkiye’nin Afrin harekatı hakkında da ülkesinin görüşlerini dile getiren Katar Büyükelçisi Muhammet, “Afrin konusuna gelince. Her ülkenin kendisini savunma hakkı vardır. Türkiye bildiği üzere son birkaç yıl teröristlerin hedefi haline geldi. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı terörist saldırıları oldu. Bu saldırıların arkasında dünya topluluğunun terörist saydığı örgütlerin durduğunu biliyoruz. Dolayısıyla nasıl ki Rusya Suriye’de terörizme karşı savaş veriyor ve bu ülkeye istikrarın dönmesini istiyorsa bence Türkiye de aynı hedef ve amaçla hareket ediyor. Suriye’de istikrar ve güven ortamının sağlanması komşu Türkiye’nin de istikrar ve güvene kavuşması demektir” ifadelerini kullandı