‘Katar ile ticaret ABD’de 50 bin iş imkanı yaratacak’
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl teröre destek vermekle suçladığı Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’yi önceki gün Beyaz Saray’da ‘Benim arkadaşlarımdam. Harika bir centilmen’ diyerek karşıladı.
Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamada iki liderin ABD’de 50 bin iş imkanı yaratacak ticari anlaşmaların tamamlanmasına dair çabaları ele aldığı, ayrıca İran ve Rusya’nın Suriye’deki habis etkisini görüştükleri belirtildi. Ancak söz konusu olan ticari anlaşmaların neler olduğu açıklanmadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaretten bir gün önce Katar’a 300 milyon dolarlık güdümlü füze satışı için onay çıktığını açıklamıştı.
Bir yıl önce Trump yönetimi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile aynı safta yer alarak Katar’ı İran ile yakınlaşmak ve radikal örgütlere destek vermekle suçlamıştı.
Emir de Trump’ın diğer Arap ülkelerinin uyguladığı blokaj karşısında çok destekleyici olduğunu belirterek “Terörizme ve buna destek veren kişilere tolare etmeyeceğiz. Bölgede terörizmin desteklenmesini engellemek için ABD ile işbirliği yapıyoruz” dedi.
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