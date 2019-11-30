Katar ile Suudi krizi bitiyor mu
İNGİLİZ Reuters haber ajansı, iki kaynağına dayandırdığı haberinde geçen ay Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.
Bu ziyaretin gerçekleşmiş olması, 2.5 yıldır Körfez ülkeleri tarafından Katar’a uygulanan ablukanın hafifletilmesi anlamına gelebilir. Reuters haber ajansı, bu ziyaretin, mayıs ayında Katar Başbakanı’nın Mekke’de düzenlenen Arap zirvesine katılımının ardından gerçekleşen en üst düzey ziyaret olduğunu belirtti. 2017 yılının Haziran ayında Suudi Arabistan’ın başı çektiği 5 Arap ülkesi, teröre destek ve Müslüman Kardeşler’e destek yüzünden Katar ile diplomatik ilişkiyi kesmişti.
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