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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.01.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı

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Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı

ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde bulunan askeri varlığını güçlendirmek üzere iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Orta Doğu turu kapsamında Katar'a gelen ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, "2. ABD-Katar Stratejik Diyalog" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Al Sani, iki ülkenin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısında yer alan hava üssündeki askeri varlığı güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı, eğitim ve kültür alanında ise iki anlaşma imzaladığını aktardı.

Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı

Stratejik Diyalog Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ilişki ve ittifakın gücünü yansıttığını, Katar ile ABD'nin güçlü ilişkiye girmeye devam edeceğini anlatan Al Sani, 2. kez yapılan toplanda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Orta Doğu'daki barış süreçleri, Afganistan, Suriye ve terörle mücadele konularının yanı sıra siyaset, savunma ve güvenlik alanlarında genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı. "ABD ile sağlam temeller üzerine oturan ilişkilerimiz var. İki ülke stratejik ilişkilerinde nitelikli bir sıçrayış gerçekleştirdi." diyen Al Sani, Katar diplomasisinin, Darfur'da barışın sağlanması ve Afganistan uzlaşının desteklenmesi gibi alanlarda rol oynamayı sürdürdüğüne işaret etti.

Katar'ın 13 bin ABD askerine ev sahipliği yaptığını belirten Pompeo ise hava üssündeki askeri varlıklarını artırmak için mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydetti.

Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde, Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de bulunuyor.

Katar yönetimi, Ocak 2018'de El-Udeyd Üssü'nün ABD'nin daimi üslerinden birine dönüştürülmesinin planlandığını duyurmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.01.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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