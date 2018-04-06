Katar, gönüllü kadınları da askere alıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
06.04.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Katar, gönüllü kadınları da askere alıyor

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Katar, gönüllü kadınları da askere alıyor

Suudi Arabistan liderliğindeki blokun yaptırım kıskacını sıkılaştırması karşısında Katar Emiri, kadınların isterlerse gönüllü olarak askere yazılması ve erkeklerin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına onay verdi.

Katar'da çıkarılan ve Emir Tamim bin Hamad el Tani tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yeni yasayla kadınlar ilk kez askere alınıyor.

ZORUNLU ASKERLİK 12 AYA ÇIKTI

Sputnik'in aktardığı habere göre kadınların 18 yaşından itibaren gönüllü olarak askerlik yapmasına izin veren yasayla 18-35 yaş arasındaki erkeklerin zorunlu askerlik süresi 3 aydan 1 yıla çıkarıldı.

 Erkekler, 18 yaşına girer girmez 60 gün içinde askerliğe başvurmak zorunda bırakıldı. Askerlikten kaçanlara 3 yıl hapis ve 50 bin Katar riyaline varan para cezası verilecek.

Katar, ulusal harp akademisi de kuracak.

ASKERİ ANLAŞMALAR TAM GAZ

Bu gelişme, Suudi Arabistan liderliğindeki blokun 10 aylık mali-ekonomik ablukasının Katar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiye bağlanıyor.

Krizin başladığı hazirandan beri ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere ile askeri anlaşmalar imzalayan Katar, son olarak 12 Rafale savaş uçağı daha satın almaya karar verdi.

TÜRKİYE İLE SIKI İŞBİRLİĞİ

Aynı zamanda topraklarını Türkiye'nin askeri üssüne açan Katar, Türkiye'den de silah almaya başladı.

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