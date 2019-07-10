Katar Emiri, Trump’ın misafiri Hazinede ağırlandı
ABD Başkanı Trump, doğalgaz zengini Katar’ın lideri Şeyh Temim’i Hazine Bakanlığı’nın Cash Room’da (Nakit Para Salonu) ağırladı. Trump, salonun ‘iki ülkenin ekonomik ve güvenlik ortaklığına uygun bir atıf olduğunu’ söyledi. NYT, bakanlıkta altın, gümüş ve nakit para kasaları bulunduğunu hatırlattı.
KOMŞUSU Suudi Arabistan tarafından 5 Haziran 2017’den bu yana “terörizmi desteklediği” gerekçesiyle ambargo ve yaptırım uygulanan Katar’ın lideri Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani temaslar için ABD’ye gitti. Katar Emiri önceki akşam Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ev sahipliğini yaptığı yemekte ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Hazine Bakanlığı’ndaki yemekte yaptığı konuşmada, Katar’ın ABD’ye yatırımlarından övgüyle söz ederek, yeni yatırımların da yolda olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
‘DEĞERLİ MÜTTEFİKSİNİZ’
Trump, “Satın aldığınız uçakları biliyorum, yatırım yaptığınız diğer her şeyi biliyorum. Bunu istihdam olarak görüyorum” dedi. Trump, “(İki ülke arasında) Her şeyin çok olumlu olacağını biliyorum. Siz çok değerli bir müttefiksiniz ve bize büyük bir askeri üs ve askeri havalimanı konusunda çok yardımcı oldunuz” dedi. Başkan Trump, yemeğin verildiği Cash (Nakit Para) salonunun da iki ülke işbirliğine atıfta bulunduğunu ifade etti. Katar Emiri Şeyh Temim de iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının çokluğuna işaret etti. Şeyh Temim, “Bugün burada güçlü ekonomik ortaklığımızı kutluyoruz” ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki Şeyh Temim’in, “Bugünün dünyasında müttefiklik ilişkileri belirli ortaklıklarla yapılır ve bazı belirli müttefikler gerçekten dost değillerdir. Fakat ABD ile Katar ortak, müttefik ve dosttur” sözleri dikkati çekti.
PATRİOT İÇİN İMZA ATILDI
Trump, Şeyh Temim’i dün de Beyaz Saray’da ağırladı. Havacılık ve savunma sanayi alanlarında imzalanan anlaşmalar kapsamında Katar Savunma Bakanlığı’nın Patriot hava savunma sistemleri, Katar Havayolları’nın da beş adet Boeing 777 kargo uçağı satın alacağı duyuruldu ancak sözleşme bedelleri açıklanmadı.
FUTBOL KULÜBÜ BAŞKANI
Katar Emiri’nin ziyaretini mercek altına alan Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Hazine’deki akşam yemeğinde Trump ile aynı masayı paylaşanlar arasında Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde ile Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) bu yıl şampiyon olup Super Bowl’u kazanan New England Patriots takımının sahibi Robert Kraft’ın da yer aldığını yazdı. 78 yaşındaki Kraft’ın geçen şubat ayında fuhuş, insan kaçakçılığı suçlarına karıştığını ve gözaltına alındığını aktaran NYT, o olaydan bu yana Kraft’ın seçkin ortamlarda boy göstermekte zorlandığına dikkat çekti.
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