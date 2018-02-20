Katar: ABD'den başka çaba gösteren yok

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Katar Danışma Meclisi'nde ülkesinin dış politikasına ilişkin yaptığı sunumda "Körfez krizinin çözümüne ilişkin ABD'den başka çaba gösteren yok." dedi.

Katar'a ekonomik abluka uygulayan ülkelerin yeni krizler peşinde olduğuna dikkati çeken Al Sani, şunları söyledi:

"Abluka uygulayan ülkelerden olumlu bir gösterge yok. Aksine bir tırmandırmadan diğerine doğru gidiş var. Gelecekte krizin tırmandırılması için yeni dalgaların hazırlığı var. Bu ülkeler Katar'ın yıkılmasını, yeni bir sistemin gelmesini arzu ediyorlardı."

KATAR KİK'TE KALMAYA DEVAM EDECEK

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "KİK var oldukça Katar, bu konsey aracılığıyla çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

Krizin çözümüne yönelik ABD'nin gayretleri dışında bir gelişme olmadığına işaret eden Al Sani, yeni planlanan Camp David Zirvesi'ne ilişkin, "Davet yapıldığında Katar katılacaktır ve ABD Körfez krizinin çözümüne dair teklifler konusunda bizlerle ilişkilerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Arap basınında kısa süre önce çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez krizine çözüm çabaları kapsamında bölge liderlerini mayıs ayında Camp David'de ağırlamayı planladığı öne sürülmüştü. Ancak zirveye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.