Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Katar: ABD'den başka çaba gösteren yok

    Katar: ABD'den başka çaba gösteren yok

    DOHA (AA)
    20.02.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesine ekonomik abluka uygulayan devletlerin yeni krizler peşinde olduğunu söyledi.

    Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Katar Danışma Meclisi'nde ülkesinin dış politikasına ilişkin yaptığı sunumda "Körfez krizinin çözümüne ilişkin ABD'den başka çaba gösteren yok." dedi. 

    Katar'a ekonomik abluka uygulayan ülkelerin yeni krizler peşinde olduğuna dikkati çeken Al Sani, şunları söyledi: 

    "Abluka uygulayan ülkelerden olumlu bir gösterge yok. Aksine bir tırmandırmadan diğerine doğru gidiş var. Gelecekte krizin tırmandırılması için yeni dalgaların hazırlığı var. Bu ülkeler Katar'ın yıkılmasını, yeni bir sistemin gelmesini arzu ediyorlardı." 

    KATAR KİK'TE KALMAYA DEVAM EDECEK 

    Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "KİK var oldukça Katar, bu konsey aracılığıyla çalışmaya devam edecektir." diye konuştu. 

    Krizin çözümüne yönelik ABD'nin gayretleri dışında bir gelişme olmadığına işaret eden Al Sani, yeni planlanan Camp David Zirvesi'ne ilişkin, "Davet yapıldığında Katar katılacaktır ve ABD Körfez krizinin çözümüne dair teklifler konusunda bizlerle ilişkilerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı. 

    Arap basınında kısa süre önce çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez krizine çözüm çabaları kapsamında bölge liderlerini mayıs ayında Camp David'de ağırlamayı planladığı öne sürülmüştü. Ancak zirveye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

    Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. 

    Etiketler: Katar , ABD , Al Sani
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri