Katalonya’da protestolar kızışıyor
İSPANYA’nın Katalonya Özerk Bölgesi’nde, yüksek mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar, önceki gece Barcelona’da devam etti.
Üç gecedir süren eylemlerde, hapisteki Katalan politikacıların serbest bırakılmasını talep eden 10 binlerce kişi ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
HAPİS CEZALARI SONRASINDA
Olaylarda yüzden fazla kişi yaralandı. En az 51 kişi gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle halka mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, şiddet olaylarına taviz verilmeyeceğini, çatışmaların yetkilileri sert önlemler almak konusunda ise provoke edemeyeceğini belirtti.
Protestolar, Katalonya’da 1 Ekim 2017’de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak dokuz ayrılıkçı Katalan lidere 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası verilmesinin ardından patlak vermişti.
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