Katalonya’da ayrılıkçılar yollarda
İspanya Anayasa Mahkemesi’nin yasa dışı ilan edip güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu 1 Ekim referandumunun birinci yıl dönümünde Katalonya’da çeşitli protestolar düzenleniyor.
Barcelona’da bağımsızlık yanlıları, “temsili referandumda” oy kullanmak için sıraya girerken, Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent de yaptığı konuşmada, “1 Ekim, Cumhuriyetin çekirdeği olacak” dedi. Girona kentinde ise yüzlerini kapatan yüzlerce ayrılıkçı, raylarda oturma eylemi yaparak trenlerin hareketini yaklaşık 3 saat engelledi. Kentteki Katalonya bölgesel yönetim binasına asılı İspanyol bayrağını indiren protestocular, yerine Katalan ayrılıkçıların bayrağı “Esteleda”yı astı. Madrid yönetimi referandumu ve bağımsızlık ilanını tanımamıştı. Katalan lideri Carles Puigdemont yurtdışına kaçmış, eski hükümet üyesi 9 kişi tutuklanmıştı.
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