Katalonya etkisi aşırı sağa yaradı
İSPANYA, pazar günü düzenlenen seçimlerde meclisteki sandalye sayısını ikiye katlayan aşırı sağcı Vox partisini ve lideri Santiago Abascal’ı konuşuyor. ‘
Önce İspanyollar’ diyen Abascal, Katalonya krizinin yol açtığı tepki oylarıyla birlikte 350 sandalyeli parlamentoda mevcudiyetini 24’ten 52’ye yükseltmeyi başardı. Madrid’deki Carlos III Üniversitesi’nden araştırmacı Ignacio Jurado, “Seçmen tabanı nezdinde çok popüler, ancak seçmeni harekete geçiren karizması değil. Partiyi başarılı yapan Katalonya krizi ve ana partilerin buna karşılık verememiş olması” diyor. Seçimde Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) bir kez daha 1’inci olsa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi. Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez’in koalisyon hükümeti kurmayı denemesi bekleniyor.
KATALONLAR YOL KESTİ
Öte yandan Katalon göstericiler, bağımsızlık talebi çerçevesinde Fransa-İspanya arasındaki AP-7 otoyolunu trafiğe kapattı. “Demokratik Tsunami” adlı bağımsızlık yanlısı grubun, sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrı sonrasında İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplanan bir grup, Fransa bağlantısının bulunduğu otoyolu kesti.
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