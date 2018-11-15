Katalog fiyatı 800 euro olan imzasız resim yarım milyona satıldı
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki bir açık artırmada katalog fiyatı 800 ile bin 600 Euro arasında belirlenen bir resim, 570 bin Euro'ya alıcı buldu.
Salı akşamı Rotterdam'daki Vendu Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırma, hiçkimsenin beklemediği bir şekilde sonuçlandı.
Katalogda 800 ile bin 600 Euro arasında fiyat biçilen "Çobanların Hayranlığı" adlı tablo için, kıyasıya bir rekabet yaşandı.
Birkaç sanatsever, imzasız tablo için sürekli fiyat arttırdı. Bu durum, müzayedeyi düzenleyen Arne Bonsaksen'i bile şaşırttı.
Bonsaksen bir ara, "Biz burda ne satıyoruz" diye düşündüğünü söyledi. Açık artırma sonunda, 17. yüzyıl başlarında yapıldığı belirtilen "Çobanların Hayranlığı" tablosu 570 bin Euro'ya satıldı.
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