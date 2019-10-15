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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi

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Katalan siyasetçilere verilen cezaları protesto eden göstericilere polis müdahalesi

İspanya'da polis, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden göstericilere müdahale etti.

İspanyol polisi, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto etmek amacıyla Barselona havaalanında toplanan göstericilere copla müdahalede bulundu.

Katalan Acil Servisi (SEM), birçok göstericinin polis müdahalesi sırasında hafif yaralandığını ve tedavi edildiğini açıklarken, İspanya havaalanları işletmecisi AENA da gösteriler nedeniyle Barcelona'da en az 67 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yüksek Mahkemenin hükümlerinin, Madrid'deki ulusal makamlar ile Barselona'daki ayrılıkçılar arasında bir dönüm noktası olmasını umut ettiğini belirterek kararların, 2017'deki bağımsızlık girişiminin enkaza dönüştüğünün kanıtı olduğu yorumunu yaptı.

Sanchez, halka aşırılık yanlısı tutumlardan vazgeçme ve yeni bir aşamaya geçme çağrısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell de "Avrupa'da tek taraflı bağımsızlık ilan etmeye imkan tanıyan tek bir anayasa yok." ifadesini kullandı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ise kararları intikam olarak değerlendirerek, "Hükümler, bağımsız bir devlet kurma kararlılığımızı durduramayacak." diye konuştu.

Ekim 2017'de Belçika'ya kaçmış olan dönemin özerk hükümet Başkanı Carles Puigdemont de "Genel seçimler, bu kararlara karşı tepki göstermek ve Katalan ayrılıkçılığının kararlılığını vurgulamak için büyük bir fırsat." şeklinde görüş bildirdi.

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

DAVADA 500'DEN FAZLA KİŞİ TANIKLIK ETTİ

Bu arada Yüksek Mahkeme'nin gördüğü davada eski Başbakan Mariano Rajoy dahil 500'den fazla kişi tanıklık etti. Yaklaşık 50 ulusal kanal da davayı takip etti.

Avukatları, Katalan liderlerin halkın isteklerini yerine getirdiği savunmasını yaptı.

Öte yandan, İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere hapis cezası üzerine pazar günü yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

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