Katalan lidere Almanya’dan şartlı tahliye
Almanya’da 25 Mart’ta tutuklan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un, 75 bin Euro’luk teminatla şartlı tahliyesine karar verildi.
Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi kararında, iadeyi gerektiren tutuklama emrinin yürürlükte kalacağını ancak infazının şartlı olarak durdurulduğunu belirtti.
İsyan suçlamasının iade için kabul edilemeyeceği görüşünün aktarıldığı kararda yolsuzluk suçlamasının konusunun ise farklı olduğu bildirildi.
Puigdemont, Katalonya’da 27 Ekim’deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika’ya kaçmıştı.
İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.
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