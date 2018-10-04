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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Katalan lider, ABD, Çin ve Vatikan'dan bağımsızlık desteği istedi

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Katalan lider, ABD, Çin ve Vatikan'dan bağımsızlık desteği istedi

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Papa Franciscus'un da olduğu liderlere, bağımsızlık referandumunun gerçekleştirilebilmesi için mektup gönderdi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan bir bağımsızlık referandumu yapılabilmesi için diğer ülkelerden destek arayışına girdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e 26 Eylül'de bir mektup göndererek bağımsızlık referandumu talebini ileten Torra, diğer ülke liderlerine de mektubun bir kopyasını iletti.

El Periodico gazetesinin haberine göre, Torra'nın yardım istediği isimler arasında ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri var.

"ARABULUCULU BİR DİYALOG"

İngilizce olarak kaleme alınan mektupta, Sanchez'den hükümete mümkün olan en kısa sürede arabuluculu bir diyalog için yetki vermesini isterken, buna gerekçe olarak da taraflar arasındaki farkın kapatılamaz olmasını gösterdi.

Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde geçen sene 1 Ekim'de yapılan yasa dışı referandumdaki rollerinden dolayı tutuklanan Katalan liderlerinin de serbest bırakılmasını ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesini talep eden Torra, bu durumunun devamının müzakerelere geçilmesini zorlaştıracağını savundu.

Torra, metinde ayrıca, "Diyalog sürecinin mümkün olduğunca şeffaf olabilmesi için bu mektubu aşağıda listelenen AB ve dünya liderlerine de iletiyorum. Sürecin başarılı olması hem her iki taraf hem de dünya çıkarları açısından açıkça ortadadır. Çünkü durumun düzenli ve barışçıl çözümü, bir Avrupa krizini önlemek için kalan tek yoldur." ifadesini kullandı.

Radikal ayrılıkçılar ise Torra'yı mektup nedeniyle 1 Ekim ruhuna ihanet etmek ve devlet kurumlarına açıkça karşı çıkmamakla suçladı.

SANCHEZ, BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA KARŞI

İspanya Başbakanı Sanchez, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi için bir referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna ise karşı çıkmıştı.

Torra ise yasa dışı 1 Ekim bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan bir bağımsızlık referandumu için Sanchez'e bir ay süre vermiş, aksi halde azınlık hükümetine olan desteklerini çekecekleri tehdidinde bulunmuştu.

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