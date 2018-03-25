Katalan ayrılıkçı Almanya’da tutuklandı
İSPANYA’dan bağımsızlık için referandum düzenleyen, Madrid’in müdahalesi üzerine yurtdışına kaçan Katalonya bölgesinin eski başkanı Carles Puigdemont, dün Finlandiya’dan karayoluyla sürgünde yaşadığı Belçika’ya dönerken Almanya’da tutuklandı.
Avukatı Jaume Alonso-Cuevillas’a göre Puigdemont perşembe gününden bu yana Finlandiya’da bulunuyordu, burada parlamenterler ile bir araya gelmişti. Cuma günü İspanya Yüksek Mahkemesi, 13 Katalan politikacıyı, bağımsızlık girişimi nedeniyle ayaklanmayla suçlamıştı. Yargıç aralarında Puigdemont’un da bulunduğu altı Katalan politikacı için uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı.
İspanyol El Pais gazetesine göre İspanyol istihbarat servisi ‘Sirene’ Alman kriminal dairesine, Puigdemont’un Almanya’ya geçeceği istihbaratını verdi. Puigdemont, dün Danimarka’dan Almanya’ya geçmeye çalışırken bu tutuklama emri ve istihbarat çerçevesinde tutuklandı. Puigdemont’un bugün Almanya’da hakim karşısına çıkacağı açıklandı. Öte yandan ayrılıkçı Katalanlar, dün Barcelona’da Puigdemont’un gözaltına alınmasını protesto etti.
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