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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.01.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Kassam Tugayları İsrail'e ait sırları ihtiva eden ekipmanlar ele geçirdi

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Kassam Tugayları İsrail'e ait sırları ihtiva eden ekipmanlar ele geçirdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail askerlerinin Han Yunus'a sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Büyük sırlar içeren ekipman ve teknik cihazlar ele geçirdik. Düşman (İsrail) araç ve teçhizatı kullanılmaz hale getirerek bunların buharlaştığını sanmıştı. Düşman ve onun emniyet güçlerinin fazlaca endişelenmesi gerekiyor. Ele geçirdiğimiz bu bilgi hazinesi bize İsrail'le yürüttüğümüz akıl savaşında stratejik üstünlük sağlayacak." dedi.

Sınırdaki tellerden içeriye sızan İsrail güçlerinin, operasyonu gerçekleştirenler ve güvenliği sağlayanlar olmak üzere 2 gruba ayrıldıklarını ve toplam sayılarının 15 olduğunu belirten Ebu Ubeyde, yapılan soruşturmalar sonucu Gazze'de ve bazı Arap ülkelerinde istihbarat görevini üstlenen özel kuvvetlere mensup kişilerin kimliğinin tespit edildiğini, yine bu kuvvetlerin Ocak-Ekim 2018 tarihlerinde pratik ve teknik eğitim aldıklarının ortaya çıktığını aktardı.

Operasyonun, sızma eyleminden birkaç ay önce özellikle Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye teknik ve lojistik ekipman sokulmasıyla başladığını dile getiren Ebu Ubeyde, bu ekipmanların "güvenlik gerekçesiyle" açıklamayacakları yerlerde muhafaza edildiğini söyledi.

OPERASYONUN AMACI DİNLEME SİSTEMİ YERLEŞTİRMEKTİ

Ebu Ubeyde, "İsrail güçleri, operasyonu yerine getirmek için gerekli tüm kamuflaj belgelerini hazırladı. Gazze'deki ailelerin ismini taşıyan sahte kimlik kartları çıkardı. Sahte evraklı iki araç kullandı ve yine bir hayır kurumunun adına sahte evrak düzenledi. Operasyonun amacı, direnişe ait iletişim ağını dinleyecek bir sistem yerleştirmekti. Ancak direniş, İsrail istihbaratının tüm çabalarına ve elindeki tüm imkanı kullanmasına rağmen bu çabasını sonuçsuz bıraktı." diye konuştu.

Operasyona katılan kadın askerlerden birinin daha önce Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası bir kurumun bünyesinde Gazze'ye girdiğine dikkati çeken Ebu Ubeyde, operasyonun başarısızlığa uğratılmasının, askeri, istihbarat ve güvenlik alanında yaptığı hazırlıkların doğruluğunu kanıtladığını vurguladı.

İSRAİL ADINA CASUSLUK YAPANLARA ÇAĞRI

Operasyon kapsamında İsrail adına casusluk yapanları tövbe etmeye çağıran Ebu Ubeyde, "Düşmanla sürdürdüğümüz bu savaş çerçevesinde casusluk bataklığına saplanan herkese bir fırsat daha veriyor ve onlara hala tövbe edebilirsiniz diyoruz. Özel İsrail güçlerinin ya da İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) subaylarının tuzağa düşürülmesine yardımcı olacak casusların affedileceği ve bir milyon dolar mükâfat alacakları sözünü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, geçen salı günü, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, İsrail'e "casusluk" yapan 45 Filistinlinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 11 Kasım 2018'de İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızdığını belirtmişti.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinlinin şehit olduğu ve 1 İsrail askerinin öldürüldüğü aktarılmıştı.

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