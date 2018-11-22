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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.11.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Kassam Tugayları Gazze'ye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

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Kassam Tugayları Gazze'ye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, önceki hafta sınırı geçerek Gazze'ye sızan İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişiler ile operasyonda kullanılan araçların fotoğraflarını yayınladı.

Kassam Tugayları'nın internet sitesinde yayınlanan fotoğraflarda yer alan 2'si kadın bazı kişilerin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızan İsrail özel kuvvetler mensupları oldukları belirtildi.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Sitede ayrıca, İsrail özel kuvvetlerine bağlı birliğin Gazze'deki operasyonda kullandığı minibüs ile kamyonetin de fotoğrafları paylaşıldı.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği ve soruşturmada ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Açıklamada ayrıca Filistinlilerden, fotoğrafları yayımlanan kişilerle ilgili sahip oldukları tüm bilgileri yetkililerle paylaşmaları istendi.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar da geçen hafta yaptığı açıklamada Kassam Tugayları'nın elinde söz konusu olayda öldürülen İsrailli
komutanın görüntülerinin olduğunu söylemişti.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

GAZZE'DEKİ GERGİNLİK

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de 11 Kasım Pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı


İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Kassam Tugayları Gazzeye sızan İsrail güçlerinin fotoğraflarını yayınladı

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından geçen 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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