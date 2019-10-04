Kasım Süleymani’ye suikast planı iddiası
İRAN’da bu yıl düzenlenen aşure törenleri esnasında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye suikast düzenlenmek istendiği açıklandı.
Başkent Tahran’da askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programda konuşan, Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib, 10 Eylül’de düzenlenen aşure törenleri esnasında Süleymani’ye suikast hazırlığı yapıldığını söyledi. İran’ın Ortadoğu’daki yayılma politikalarının mimarı olarak nitelenen ve Batı medyasında ‘Kara Şövalye’ lakabıyla anılan Süleymani’ye yönelik suikast girişiminin İsrail ve Arap ülkelerinin istihbarat örgütleri tarafından planlandığını ileri süren Hüseyin Taib, bunu etkisiz hale getirdiklerini kaydetti. Komployla ilgili üç kişinin yakalandığı belirtildi.
Yıllardır süren bir planlamanın söz konusu olduğunu öne süren İranlı yetkili, saldırı girişiminde İsrail ile Arap ülkelerinin gizli servislerinin parmağı olduğunu kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle