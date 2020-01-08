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Haber Giriş: 08.01.2020 - 05:40,Son Güncelleme:/

Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlandı

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Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı.

Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlandı

Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlandı

 

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