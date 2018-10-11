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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
11.10.2018 - 23:21, Son Güncelleme:

Kaşıkçı’nın Prens’i kızdıran yorumları

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Kaşıkçı’nın Prens’i kızdıran yorumları

AFP haber ajansı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son dönemde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı rahatsız ettiği tahmin edilen yorumlarını derledi.

29 Kasım 2017: (Suudi prenslerin gözaltına alınmasının ardından) “Eğer bir prens özgürlüğü için bir milyar dolar ödüyorsa, vicdan mahkûmu biri ne kadar ödemelidir? Bizlerin özgürlüğünü kazanması için ne kadar ödemesi gerekiyor.”

6 Mart 2018: “Salman, Suudi Arabistan’ı eski zamandaki dinsel radikallikten, ‘Benim reformumu kabul etmek zorundasın’ radikalliğine sürüklüyor gibi gözüküyor.”

23 Mart 2018: “Salman’ı hâlâ bir reformcu olarak görüyorum ancak bütün gücü kendi elinde toplamaya çalışıyor. Onun için, Suudi entelektüellere, yazarlara ve basına tartışma için nefes alma alanı bırakması daha iyi olur. Konuştuğumuz esnada Suudi entelektüeller ve gazeteciler hapiste. Kimse konuşmaya cesaret edemiyor.”

21 Mayıs 2018: “Bizden siyasi bir reform için umudumuzu kaybetmemiz ve
gözaltılar için sessiz kalmamız isteniyor. Sadece prensin sosyal reformlarını alkışlamamız ve onu övmemiz bekleniyor.”

11 Eylül 2018: “Suudi Arabistan, 3 yıldan fazla süredir devam eden Yemen savaşının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda. Savaşın daha fazla devam etmesi, ‘Suudi Arabistan, Yemen’de Esad, İran ve Rusya’nın Suriye’de yaptığının aynısını yapıyor’ yorumlarını meşrulaştıracak.”

1 Ekim 2018: (ABD’nin Filistin’e yönelik hamleleri hakkında) “Ramallah’taki bir Filistinli, Cidde ve Riyad’daki ‘benden’ daha özgür. O hâlâ sokağa çıkıp karşı olduğu anlaşmaya karşı gösteri düzenleyebiliyor.”

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