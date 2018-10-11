Kaşıkçı’nın Prens’i kızdıran yorumları
AFP haber ajansı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın son dönemde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ı rahatsız ettiği tahmin edilen yorumlarını derledi.
29 Kasım 2017: (Suudi prenslerin gözaltına alınmasının ardından) “Eğer bir prens özgürlüğü için bir milyar dolar ödüyorsa, vicdan mahkûmu biri ne kadar ödemelidir? Bizlerin özgürlüğünü kazanması için ne kadar ödemesi gerekiyor.”
6 Mart 2018: “Salman, Suudi Arabistan’ı eski zamandaki dinsel radikallikten, ‘Benim reformumu kabul etmek zorundasın’ radikalliğine sürüklüyor gibi gözüküyor.”
23 Mart 2018: “Salman’ı hâlâ bir reformcu olarak görüyorum ancak bütün gücü kendi elinde toplamaya çalışıyor. Onun için, Suudi entelektüellere, yazarlara ve basına tartışma için nefes alma alanı bırakması daha iyi olur. Konuştuğumuz esnada Suudi entelektüeller ve gazeteciler hapiste. Kimse konuşmaya cesaret edemiyor.”
21 Mayıs 2018: “Bizden siyasi bir reform için umudumuzu kaybetmemiz ve
gözaltılar için sessiz kalmamız isteniyor. Sadece prensin sosyal reformlarını alkışlamamız ve onu övmemiz bekleniyor.”
11 Eylül 2018: “Suudi Arabistan, 3 yıldan fazla süredir devam eden Yemen savaşının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda. Savaşın daha fazla devam etmesi, ‘Suudi Arabistan, Yemen’de Esad, İran ve Rusya’nın Suriye’de yaptığının aynısını yapıyor’ yorumlarını meşrulaştıracak.”
1 Ekim 2018: (ABD’nin Filistin’e yönelik hamleleri hakkında) “Ramallah’taki bir Filistinli, Cidde ve Riyad’daki ‘benden’ daha özgür. O hâlâ sokağa çıkıp karşı olduğu anlaşmaya karşı gösteri düzenleyebiliyor.”
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