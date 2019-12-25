Kaşıkçı kararına büyük tepki: Suudiler utanmazca alay etti

RİYAD yönetiminin, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, cinayetin kilit isimlerini serbest bırakması tüm dünyada tepkiyle karşılandı. Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın da yazarları arasında olduğu Amerikalı Washington Post (WP) gazetesi, dün kararı eleştiren bir başyazı kaleme aldı. ‘Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı kararı, adaletle utanmazca alay etmektir’ başlıklı yazıda, 5 kişiye idam, 3 kişiye ise hapis cezası verilmesine rağmen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın eski istihbarat yetkilisi Ahmed el Asiri ve Saud el Kahtani’nin ‘aklanmasına’ tepki gösterildi.

Yazıda, “Mahkeme sonucu, Kaşıkçı ailesine ve ABD Kongresi’ndeki iki partili çoğunluk da dahil, bu davada gerçek bir hesap sorulabilirlik talep eden herkese karşı bir ayıptır” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu kararın uluslararası toplum tarafından kabul edilmesinin, ahlaki olarak yanlış olduğu kadar tehlikeli olduğuna da işaret edilen yazıda, “Bu durum, pervasız Suudi yöneticiye (Muhammed bin Selman), cinayet maceraperestliğinin hoşgörüldüğü mesajını da gönderecektir” denildi. Suudi savcının Kaşıkçı cinayetinin önceden planlanmadığına yönelik açıklamasının da eleştirildiği yazıda, BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın raporunda bunun tam tersi bir sonuca ulaşıldığına vurgu yapıldı.

TRUMP’A ELEŞTİRİ

Donald Trump yönetiminin bu cinayet konusundaki duruşuna da dikkat çekilen yazıda, “Başkan Trump’ın desteği olmasaydı, Muhammed bin Selman’ın bu kadar soğukkanlı bir şekilde adaletin sağlanmasını engellemesi çok olası değildi” yorumunda bulunuldu. Yazıda ABD Kongresi’ne de, CIA direktöründen bir an önce Kaşıkçı cinayeti konusunda detaylı bir rapor talep etmesi çağrısı yapıldı.

GÜLÜNÇ BİR KARAR

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard karar için şunları söyledi: “Emri verenler özgürce dolaştığı gibi soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler. Adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar.”

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: “Bu karar beklentileri karşılamaktan uzak.”

ABD’DEN DESTEK

ABD ise karara destek çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, kararı, faillerin sorumlu tutulması anlamında ‘önemli bir adım’ olarak niteledi. ABD’den Suudi Arabistan’a daha fazla şeffaflık ve tüm faillerin sorumlu tutulması için baskı yapıldığı da belirtildi.