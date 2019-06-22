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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriKaşıkçı cinayetinin kilit isminin yargılanmadığı ortaya çıktı
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Dünya
AA
22.06.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Kaşıkçı cinayetinin kilit isminin yargılanmadığı ortaya çıktı

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Kaşıkçı cinayetinin kilit isminin yargılanmadığı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens Selman'ın eski danışmanı Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını kesinleştirdi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkisi bulunan 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın önceki gün yayımlanan Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda ise duruşmalara katılan kaynaklardan aldığı bilgileri derleyerek sanıkların isimlerini paylaştı. Buna göre, Riyad'daki davada yargılanan 11 sanığın isimleri şöyle:

"Fahd Şebib A. el-Belevi, Türki Müşerref el-Şehri, Velid Abdullah M. el-Şehri, Mahir Abdülaziz M. Mutreb, Salah Muhammed Abduh el-Tubeyki, Mensur Osman M. Aba Hüseyin, Muhammed Saad H. el-Zahrani, Mustafa Muhammed el-Medeni, Seyf Saad K. el-Kahtani, Ahmed Muhammed Asiri ve Muflih Shaya el-Muslih."

Bu kişilerden Başkonsolosluk çalışanı olduğu iddia edilen Muflih Shaya el-Muslih ve eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri dışındakiler, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timinde yer alan kişilerden oluşuyor.

CİNAYETİN ELE BAŞI KAHTANİ LİSTEDE YOK

Ancak Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin bulunmaması dikkati çekiyor.

Kaşıkçı için infaz timine "Bana o köpeğin kafasını getirin" dediği bilinen Kahtani hakkında uluslararası basında İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı.

Kahtani, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine görevden alınmış ve yurt dışına çıkma yasağı getirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

BAŞKONSOLOS UTEYBİ VE İNFAZ TİMİNDEN 6 KİŞİ DE YARGILANMIYOR

Cinayetin planlanması ve işlenmesinde parmağı olan ve cinayet öncesi Riyad'dan gelen infaz timi için hazırlık yapan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin de Riyad'daki davada yargılanmaması dikkati çekiyor.

Türk güvenlik kurumları Uteybi'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi sırasında Başkonsolosluk binası ve kendi konutu arasındaki trafikte rol aldığını tespit etmiş ve bu durum BM raporuna da yansımıştı.

BM raporundan çıkan sonuca göre ayrıca, İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timindeki Naif Hassan S. el-Arifi, Abdulaziz Muhammed M. el-Hawsawi, Halid Aedh G. el-Taibi, Meshal Saad M. el-Bostani, Galib T. el-Harbi ve Bedr Lafi M. el-Uteybi hakkında Suudi Arabistan makamları kovuşturma yapmadı.

Suudi Arabistan'daki duruşmalarda sanık avukatlarının, müvekkillerinin kamu görevlisi olduğunu ve "üstlerinin emirlerine karşı gelemediklerini" vurgulaması da dikkati çekti.

BM raporunda Suudi Arabistan'daki yargılama sürecine ilişkin endişelere sıklıkla yer verilmişti.

Cinayete ilişkin yasal sürecin güvenilir olmadığı kaydedilen raporda, "Suudi Arabistan'da yürütülen yargılama güvenilir bir hesap verilebilirlik ortaya koymayacak." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Raporda ayrıca Özel Raportör Callamard, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

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