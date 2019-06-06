Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudilere nükleer bilgiye onay
ABD yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan’la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı. ABD’de Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine’in, Trump yönetiminin Suudi Arabistan’a verdiği önemli nükleer bilgilerle ilgili açıklaması kamuoyunda ilgi çekti. Senatör Kaine, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018’de Trump yönetiminin “bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan’a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini” gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı.
Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington’ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD’nin Suudilere verdiği bu imtiyazı “çok rahatsız edici” bulduğunu vurguladı. ABD ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılından bu yana devam eden “nükleer güç görüşmeleri” kapsamında Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildiği ve bu yetkiler kapsamında iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor.
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