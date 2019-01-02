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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
02.01.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Kaşıkçı cinayeti içeriği yayından kaldırıldı

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Kaşıkçı cinayeti içeriği yayından kaldırıldı

Dijital film ve dizi platformu Netflix, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kraliyet ailesini eleştiren bir içeriği, Suudi Arabistan devletinin talebiyle, bu ülkede yayından kaldırdı.

Kraliyet ailesinin talebi, Amerikalı komedyen Hasan Minhaj'ın programının, ülkenin siber suçlar yasasını deldiği iddiası ile yapıldı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Netflix yöneticileri de olayı doğruladı ve "ifade özgürlüğünü savunmakla birlikte ülke yasalarına uymak zorundayız" denildi.

Ancak Suudi Arabistan'daki Netflix üyelerinin bu platformda izleyemediği söz konusu bölüm, YouTube'da yer almaya devam ediyor.

Kaldırılan bölümde, komedyen Minhaj, Ekim ayında İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ı eleştiriyor.

HASAN MİNHAJ, SALMAN İLE İLGİLİ NE SÖYLÜYOR?

Hasan Minhaj stand-up tarzında yayınlanan programın söz konusu ikinci bölümünde Muhammed Bin Salman ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Yalnızca birkaç ay öncesine kadar veliaht Prens Muhammed Bin Salman, Batı tarafından, 'Arap dünyasının ihtiyacı olan reformist' olarak görülüyordu. Ama Kaşıkçı cinayeti sonrası 'galiba o sandığımız gibi bir yenilikçi değil" diye düşünmeye başladılar.

"Aynı anda herhangi bir Müslüman'a sorsanız, "Hadi ya yeni mi anladınız! Onun veliaht prens olduğu ülke Suudi Arabistan!" derdi."

Minhaj, Muhammed Bin Salman için Suudi Arabistan'da, "Kurşunların Babası" (Abu Rasasa) rumuzunun kullanıldığını ve bunun "En Gangster isim" olduğunu da söylüyor.

CİNAYETLE İLGİLİ 11 KİŞİ YARGILANACAK

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Ankara, cinayette rol oynayanların Türkiye'de yargılanması çağrısı yapmış, ancak bu çağrı Suudi yetkililerce daha önce de reddedilmişti.

Suudi Arabistan daha önce Türkiye'nin uluslararası soruşturma açılması önerisini de reddetmişti.

Cinayetle ilgili olarak, "Artık uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu görüyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Suudi mevkidaşı, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ve uluslararası soruşturmaya gerek olmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 kişinin yargılanacağını duyurmuştu.

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