Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı
GeriDünya Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
19.01.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki skandal sözleri ülkesinde büyük tepki topladı.

Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin, "Suddi Arabistan'ın bir elçiliğinde bir Suudi vatandaşını infaz edilmesinde yanlış olan ne? Bu konuyu Suudi Kral Selman'a iletmenizi ve Selman'ın endişelenmemesi gerektiğini söylemenizi rica ediyorum. Dünyada her gün yüzlerce insan ölüyor ve hiç kimse bu ölümleri kınamıyor" açıklaması tartışma yarattı.

Suudi Arabistan'ın Komorlar Büyükelçisi Hamad Ben Muhammad Alhajiri' de konuşma yapıldığı sırada salonda olması dikkat çekti. Hamad Ben Muhammad Alhajiri, Başkan Assoumani'nin açıklamaları hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Uluslararası Frankofon Basın Yayın Birliği'nin Komorlar bürosu, Başkan Assoumani'nin açıklamalarının kendilerini dehşete düşürdüğünü duyurdu ve Başkan Assoumani'yi kınayan bir bildiri yayınladı.

Büro tarafından yapılan açıklamada, "Komorlu gazeteciler, devlet başkanından sadece gazetecileri değil kamuoyunu da şoke eden bu sözlerini geri çekmesini talep ediyor. Başkanımız, ülkesinin rejimini eleştiren bir Suudi gazetecinin suikastını açıkça ciddiye almadığını gösteriyor. Bu durumda bizi kendi ülkemizde neyin beklediğini de merak ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Afrika kıtasının doğusunda yer alan 800 bin nüfuslu ada ülkesi Komorlar, Suudi Arabistan'dan ciddi şekilde ekonomik destek alıyor. Komorlar 2016 yılında İran'la, 2017 yılında ise Katar'la diplomatik ilişkilerini sona erdirmişti.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan, Komorlar'a 22 milyon dolar değerinde temiz su ve alt yapı inşaatı yatırımları sağlamıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD'li senatör Lindsey Graham'dan itiraf gibi açıklama

Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı

Otoyolda korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi

22 dolar için öldürülmüştü! Katil zanlısı hakkında flaş gelişme