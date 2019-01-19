Kaşıkçı cinayeti hakkındaki sözleri tartışma yarattı
Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki skandal sözleri ülkesinde büyük tepki topladı.
Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin, "Suddi Arabistan'ın bir elçiliğinde bir Suudi vatandaşını infaz edilmesinde yanlış olan ne? Bu konuyu Suudi Kral Selman'a iletmenizi ve Selman'ın endişelenmemesi gerektiğini söylemenizi rica ediyorum. Dünyada her gün yüzlerce insan ölüyor ve hiç kimse bu ölümleri kınamıyor" açıklaması tartışma yarattı.
Suudi Arabistan'ın Komorlar Büyükelçisi Hamad Ben Muhammad Alhajiri' de konuşma yapıldığı sırada salonda olması dikkat çekti. Hamad Ben Muhammad Alhajiri, Başkan Assoumani'nin açıklamaları hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.
Uluslararası Frankofon Basın Yayın Birliği'nin Komorlar bürosu, Başkan Assoumani'nin açıklamalarının kendilerini dehşete düşürdüğünü duyurdu ve Başkan Assoumani'yi kınayan bir bildiri yayınladı.
Büro tarafından yapılan açıklamada, "Komorlu gazeteciler, devlet başkanından sadece gazetecileri değil kamuoyunu da şoke eden bu sözlerini geri çekmesini talep ediyor. Başkanımız, ülkesinin rejimini eleştiren bir Suudi gazetecinin suikastını açıkça ciddiye almadığını gösteriyor. Bu durumda bizi kendi ülkemizde neyin beklediğini de merak ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Afrika kıtasının doğusunda yer alan 800 bin nüfuslu ada ülkesi Komorlar, Suudi Arabistan'dan ciddi şekilde ekonomik destek alıyor. Komorlar 2016 yılında İran'la, 2017 yılında ise Katar'la diplomatik ilişkilerini sona erdirmişti.
Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan, Komorlar'a 22 milyon dolar değerinde temiz su ve alt yapı inşaatı yatırımları sağlamıştı.
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