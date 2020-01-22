‘Kaşıkçı cinayeti büyük bir hataydı’

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda parlamenterlerin sorularını yanıtlayan El Cubeyr, “Kaşıkçı olayı Suudi Arabistan için çok acı vericidir. Yıllar boyunca bedelini ödeyeceğimiz büyük bir hataydı” dedi. Olayın Suudi yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiği iddialarını reddeden El Cubeyr, Amerikan güçlerinin Irak’taki Ebu Gureyb cezaevinde yaptığı işkencelere atıfta bulunarak, “ABD Başkanı, Savunma Bakanı bunlardan haberdar mıydı?” diye sordu. El Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinde yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çekti.

Parlamenterlerin Türkiye’ye ilişkin sorularını da yanıtlayan El Cubeyr, “Türkiye büyük ve bölgede önemli bir ülke. Ticari ilişkilerimiz var, Suriye ve Libya’ya müdahaleleri konusunda bazı sorunlarımız var. İlişkinin devamını sağlama almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.