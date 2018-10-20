Kaşıkçı ailesi CIA ile anıldı

Cemal Kaşıkçı’nın dedesi Muhammed Halit Kaşıkçı, Şam’da tıp okuyup, cerrah oldu. Daha sonra Paris’e gidip tıp eğitimine devam etti. 1925’de Mekke’ye döndü ve Suudi Arabistan’ı kuran Kral İbn Suud’un özel doktoru oldu. Doktor Muhammed Kaşıkçı’nın oğullarından biri olan Adnan Kaşıkçı petrol ve silah satarak dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. ABD’de yaşadığı süre içinde birçok devlet kurumu ve kişilerle ilişkisini geliştiren Kaşıkçı, henüz, 20 yaşındayken ülkesinin ordusuna Amerikan kamyonları sağlayan bir sözleşmeye imza attı .Yaşadığı aşklar, verdiği partiler, eşi Süreyya, dev yatı ve lüks harcamalarıyla 80’li yıllara damga vurdu.

Yaşadığı Londra’da 6 Haziran 2017’de 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatı filmlere konu olan Kaşıkçı’nın kardeşlerinden biri olan Ahmet Kaşıkçı oğluna Cemal Kaşıkçı adını verdi. Cemal Kaşıkçı, Arap milliyetçiliğine değil İslamcılık'a ilgi duydu. Müslüman Kardeşler taraftarı oldu. 1991- 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yaptı. 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan’da söyleşiler gerçekleştirdi. İngilizce yayın yapan Arab News de 4 yıl, Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğü görevinde 52 gün çalışan Kaşıkçı, görevden alındıktan sonra ülkeyi terk etti.

CIA DOSTU PRENS TÜRKİ’NİN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığına getirildi. 1976’da Suudi istihbaratının başına geçen ve tam 25 yıl bu görevde kalan Suudi prensi Türki el-Faysal, sürekli CIA ile yakın dostluk içinde oldu. 11 Eylül saldırılarından 2 hafta önce görevden alınan Prens Türki al Faysal, Usame Bin Ladin’i Aralık 1979’da CIA’nın Afganistan’daki gizli harekatını, parasal olarak yönetmek için çağırdı.

ADNAN KAŞIKÇI’NIN ADI DA BİN LADİN İLE ANILMIŞTI

Kaşıkçı ailesinden adı Suudi terörist Usame bin Ladin ile yan yana gelen bir başka isim ise Adnan Kaşıkçı. Bin Ladin’i CIA ile tanıştıran kişinin Adnan Kaşıkçı olduğu öne sürülmüştü. Hatta bir Fransız öğrenci "Ladin ve Çetesi. Toprak Bağı Olmayan Yeni Terörizm" başlıklı tezine bu iddiayı dayanak göstermişti. 80’lerin başında CIA’nın Afganistan’ı işgal eden Sovyetler Birliği’ne karşı İslamcılar’ı finanse etmek istediği , CIA’nın o dönemki Orta Doğu masası şefi William Casey’in güvenilir birini ararken Adnan Kaşıkçı’dan yardım talep ettiği, Kaşıkçı’nın da o dönem 25 yaşında olan Ladin’i tavsiye ettiği öne sürülmüştü.

Yine iddialara göre Kaşıkçı’nın girişimleriyle CIA ile Ladin arasında bağlantı sağlandı. CIA ile Ladin çok çabuk anlaştı. Dünya bankalarındaki paralarını çeken Ladin, hemen Pakistan’ın Peşavar kentine geldi. CIA’nın maddi desteği sayesinde Ladin kendi adına bölgede yatırım yapmaya başladı. 1986 yılında CIA ile ilişkisini kesen bin Ladin, Suudi Arabistan’a gitti ve servetine servet kattı.