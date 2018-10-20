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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
DHA
20.10.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Kaşıkçı ailesi CIA ile anıldı

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Kaşıkçı ailesi CIA ile anıldı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten tam 18 gün sonra öldürüldüğü açıklanan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın adı 1987-95 yılları arasında El Kaide lideri Usame bin Ladin ile yaptığı söyleşilerle gündeme geldi. Bu da Cemal Kaşıkçı’nın adının dönem dönem CIA ile yan yana gelmesine neden oldu. Kaşıkçı ailesinden adı Usame bin Ladin ile anılan tek isim Cemal Kaşıkçı değil. Amcası Adnan Kaşıkçı’nın da Usame bin Ladin’i 80’li yıllarda CIA ile tanıştıran isim olduğu öne sürülmüştü

Cemal Kaşıkçı’nın dedesi Muhammed Halit Kaşıkçı, Şam’da tıp okuyup, cerrah oldu. Daha sonra Paris’e gidip tıp eğitimine devam etti. 1925’de Mekke’ye döndü ve Suudi Arabistan’ı kuran Kral İbn Suud’un özel doktoru oldu. Doktor Muhammed Kaşıkçı’nın oğullarından biri olan Adnan Kaşıkçı petrol ve silah satarak dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi. ABD’de yaşadığı süre içinde birçok devlet kurumu ve kişilerle ilişkisini geliştiren Kaşıkçı, henüz, 20 yaşındayken ülkesinin ordusuna Amerikan kamyonları sağlayan bir sözleşmeye imza attı .Yaşadığı aşklar, verdiği partiler, eşi Süreyya, dev yatı ve lüks harcamalarıyla 80’li yıllara damga vurdu.

Yaşadığı Londra’da 6 Haziran 2017’de 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatı filmlere konu olan Kaşıkçı’nın kardeşlerinden biri olan Ahmet Kaşıkçı oğluna Cemal Kaşıkçı adını verdi. Cemal Kaşıkçı, Arap milliyetçiliğine değil İslamcılık'a ilgi duydu. Müslüman Kardeşler taraftarı oldu. 1991- 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yaptı. 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan’da söyleşiler gerçekleştirdi. İngilizce yayın yapan Arab News de 4 yıl, Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğü görevinde 52 gün çalışan Kaşıkçı, görevden alındıktan sonra ülkeyi terk etti.

CIA DOSTU PRENS TÜRKİ’NİN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığına getirildi. 1976’da Suudi istihbaratının başına geçen ve tam 25 yıl bu görevde kalan Suudi prensi Türki el-Faysal, sürekli CIA ile yakın dostluk içinde oldu. 11 Eylül saldırılarından 2 hafta önce görevden alınan Prens Türki al Faysal, Usame Bin Ladin’i Aralık 1979’da CIA’nın Afganistan’daki gizli harekatını, parasal olarak yönetmek için çağırdı.

ADNAN KAŞIKÇI’NIN ADI DA BİN LADİN İLE ANILMIŞTI

Kaşıkçı ailesinden adı Suudi terörist Usame bin Ladin ile yan yana gelen bir başka isim ise Adnan Kaşıkçı. Bin Ladin’i CIA ile tanıştıran kişinin Adnan Kaşıkçı olduğu öne sürülmüştü. Hatta bir Fransız öğrenci "Ladin ve Çetesi. Toprak Bağı Olmayan Yeni Terörizm" başlıklı tezine bu iddiayı dayanak göstermişti. 80’lerin başında CIA’nın Afganistan’ı işgal eden Sovyetler Birliği’ne karşı İslamcılar’ı finanse etmek istediği , CIA’nın o dönemki Orta Doğu masası şefi William Casey’in güvenilir birini ararken Adnan Kaşıkçı’dan yardım talep ettiği, Kaşıkçı’nın da o dönem 25 yaşında olan Ladin’i tavsiye ettiği öne sürülmüştü.

Yine iddialara göre Kaşıkçı’nın girişimleriyle CIA ile Ladin arasında bağlantı sağlandı. CIA ile Ladin çok çabuk anlaştı. Dünya bankalarındaki paralarını çeken Ladin, hemen Pakistan’ın Peşavar kentine geldi. CIA’nın maddi desteği sayesinde Ladin kendi adına bölgede yatırım yapmaya başladı. 1986 yılında CIA ile ilişkisini kesen bin Ladin, Suudi Arabistan’a gitti ve servetine servet kattı.

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