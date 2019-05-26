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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kars'tan Mars'a çılgın Türkler

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Kars'tan Mars'a çılgın Türkler

NASA’nın 2020’de Mars’a göndereceği uzay aracına isim yollamak için başvuran 4 milyon kişiden yaklaşık 2 milyonu Türkiye’den. Bu ilgiyi şaşkınlıkla karşılayan NASA yetkilileri kurumun Türk çalışanı Dr. Umut Yıldız’a “Neler oluyor” diye sordu.

Mars 2020 projesini yürüten NASA/JPL, Twitter’dan yayımladığı teşekkür mesajında, Türkiye’nin katılımda lider olduğunu açıklayınca gözler ülkemize çevrildi. Biz de kampanyayı Türkiye’deki takipçilerine duyuran NASA çalışanı Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’a ulaştık. Yıldız, “Beni Mars Public Relations’dan aradılar. Kampanyayı yapanlar çok şaşırmıştı. Bayağı mutlulardı, gülerek karşıladılar. ‘Türkiye’de neler oldu da bu şekilde büyüdü?’ diye sordular. Onlara olayın sosyal medyada büyüdüğünü daha sonra gazeteler, internet siteleri ve televizyonlar haber yapınca ulusal bir isim gönderme kampanyasına dönüşen bir hal aldığını söyledim. Aileler, çoluk çocuk isim yazdı, sınıflarda Mars aktiviteleri düzenlendi” dedi.

Dr. Umut Yıldız projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Mars 2020 projesi NASA’nın bir sonraki Mars robotu. Geniş bir jeep büyüklüğündeki araç, Mars’ta yaklaşık yedi yıldır görev yapan Curiosity robotunun neredeyse bir kopyası. Curiosity, Mars’ta daha çok toprak, kaya oluşumları gibi jeoloji araştırmaları yapıyor. Mars 2020 ise şimdi ya da daha önceden var olma ihtimali bulunan yaşam araştırması yapacak. Yani çok büyük sorular cevaplayacak. Milyonlarca isim küçük bir çipe yazılacak ve araca monte edilecek.”

KALKIŞ: FLORİDA İNİŞ: JEZERO-MARS

Kızıl gezegene isim göndermek için mars.nasa.gov adresine isim ve ülke bilgileri girmek yetiyor. Böylece hatıra biniş kartı oluşturuluyor. Kartın üzerinde isimle birlikte ‘Biniş Kartı: Mars 2020’ yazıyor. Kalkış yeri ‘Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu, Florida-Dünya’ olarak gösterilirken, varış yeri ise ‘Jezero Krateri-Mars’ diye belirtiliyor. 2020 yazında fırlatılacak olan araç 18 Şubat 2021’de Mars’a iniş yapacak.

İŞTE LİSTEDEKİ İLK 10 ÜLKE
Ülke Sayı*

Türkiye: 1.946.289
Hindistan: 504.579
ABD: 481.570
Meksika: 102.958
Tayland: 97.293
Çin: 95.389
Mısır: 76.997
İtalya: 71.253
İngiltere: 69.871
S. Arabistan: 62.075

* Rakamlar 25 Mayıs itibariyle alınmıştır

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