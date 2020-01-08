Karşınızda yeni 'Dünya'

‘TOI 700 d’ isimli gezegenin suyun mevcut olabileceği bir uzay kuşağında yer aldığı belirtildi. Chicago Üniversitesi’nden gökbilimcilerin hesaplamaları sonucunda söz konusu gezegenin, ‘Dünya’ büyüklüğünde olduğu ve ‘yaşanabilir’ kuşakta yer aldığı tespit edildi.

180 UYDULUK İNTERNET AĞI

ABD’li roket ve uzay aracı üreticisi SpaceX, yörüngeye tek seferde 60 mini uydu gönderdi. Dün gece Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatılan Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderilen Starlink uydularıyla, uzayda bir küresel internet ağı oluşturulması hedefleniyor. Son teslimatla SpaceX’in yörüngedeki uydu sayısı 180’i bulurken, şirket yörüngedeki en büyük uydu filosuna sahip oldu. SpaceX, “Starlink 44” adını verdiği internet uydu ağının ilk filosunu meydana getiren 60 uyduyu geçen yıl mayıs ayında uzaya fırlatmıştı.