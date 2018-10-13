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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
13.10.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Karşılıklı hamleler... Rusya'dan rest geldi

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Karşılıklı hamleler... Rusya'dan rest geldi

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin “Bu böyle devam ederse elbette, Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz” açıklamasını yaptı. Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da pozisyonları ile ilgili kararı yıl sonuna kadar belirleyeceklerini duyurdu.

Volodin, katıldığı Rusya 1 televizyonu programında, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çekilebileceğini belirterek “Bu böyle devam ederse elbette,  Avrupa Konseyi’nden çekilmeyi değerlendirebiliriz” dedi

Sputnik'in haberine göre Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin sonbahar oturumu sırasında, Rusya'nın Haziran 2019'a kadar Avrupa Konseyi bütçesine katkı payı ödemeye başlamaması durumunda, örgütün bakanlık komitesinin bu ülkeyi üye ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

TARİH VERDİ

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili pozisyonunu yıl sonuna kadar belirleyeceğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Ocak ayında ya çalışmaya devam etmek için bir yazı göndereceğiz ya da devam etme başvurusunda bulunmayıp başka çözümler bakacağız.”

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Kırım'ı işgali nedeniyle 2014'te oy hakkı elinden alındığı için AKPM'ye heyet göndermeyen Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne geri dönüş hamlesi olarak görülen karar tasarısını komisyona iade etmişti. 

Rusyaya şok: İade edildi
Rusya'ya şok: İade edildi
 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.10.2018-2)
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