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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
03.07.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Karnı öyle bir şişti ki… Görenler onu hamile sandı!

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Karnı öyle bir şişti ki… Görenler onu hamile sandı!

Filipinler’de yaşayan bir kadın kansere yakalandı. Karnını şişiren bu kanser yüzünden görenler onu hamile sandı. Yolda durdurup kadını tebrik edenler gerçeklerden habersizdiler...

8 yıl önce, Filipinler’deki Mindanao adasında yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe kansere yakalandı. Felipe’nin yakalandığı kanser, karnını öyle bir şişirdi ki herkes onun hamile olduğunu düşünmeye başladı. Şimdiki haliyle sanki üçüzlere, sekiz aylık hamile gibi duruyor.

Felipe’nin yakalandığı kanser çok nadir görülen bir tür. Söz konusu miyom kanseri genelde iyi huylu olan miyomların, neden olduğu bilinmese de kötü huylu halde olması ile başlar.

Bu kanser, kadınların rahminde oluşan miyomların, kötü huylu olması ve kanama veya şişkinliğe sebep olması ile görülüyor. 

Karnı öyle bir şişti ki… Görenler onu hamile sandı

Felipe’nin yakalandığı kanser, karnını görenlerin onu üçüzlere hamileye sanacağı kadar şişirdi. Durumu ilk fark ettiğinde hamile olduğunu sandı, çok sevindi. Emin olmak için doktora gitti. Doktor ise kadına kötü haberi verdi. Talihsiz kadın miyom kanseriydi. Doktor operasyonla alabileceklerini söyledi. Fakat, operasyon 2000 dolara (9.335 TL) mal oluyordu.

Anne olma hayalleri yıkılan Felipe’nin o kadar parası yoktu ve tarlada çalışarak o kadar parayı da biriktiremezdi.

Elinden geleni yapsa da, yıllar geçmeye başladı. Bu sırada karnı şişmeye ve hastalığı ilerlemeye devam etti. Maalesef ki, Felipe operasyon için gereken parayı biriktiremedi.

Karnı öyle bir şişti ki… Görenler onu hamile sandı

2011 yakalandığı bu illetten halen kurtulamadı. Yıllar içinde gittikçe şişen karnı onun yürümesini zorlaştırdı. Bacakları onu taşırken zorlanıyor. Artık çalışamıyor, ailesi ve arkadaşlarının bakımına muhtaç durumda. Arkadaşı Leonor, “Keşke onun için yapabileceğim daha fazla şey olsa. Marilyn çok fazla acı çekiyor ve hayat onun için gittikçe zorlaşıyor. Ona yardım etmek için bir bağış fonu kurduk. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”  dedi.

Marilyn Felipe, “Beni iyileştirecek bir operasyon için dua ediyorum. Biliyorum ki artık çocuk sahibi olamam. Hastalık üreme sistemimi mahvetti. Fakat hala bir operasyon yapılma şansım var. Umuyorum ki bir gün sağlıklı olacağım, normal yürüyebileceğim ve çalışabileceğim hatta bir koca bulabileceğim.” dedi.

Karnı öyle bir şişti ki… Görenler onu hamile sandı

Marilyn Felipe’nin en büyük hayali karnını şişiren bu kanserden kurtulmak, iyileşmek. İyileştiği zaman evlenmek ve anne olmak istiyor. Hamile gibi görünmek değil, gerçekten hamile olmak istiyor. O günün hayallerini kuruyor. Hastalığı ise durumunu gitgide zorlaştırıyor. Artık anne olma olasılığı kalmadı ama hayallerinden vazgeçmek istemiyor.

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