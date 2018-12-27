Karlov Vakfı’nda Demre krizi
2016 yılında Ankara’da uğradığı suikastta ölen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un adına kurulan ‘Karlov Vakfı’ usulsüzlük skandalına konu oldu.
2018 Mart ayında Antalya bölgesindeki Demre ile Rusya’daki Klintsi beldeleri kardeş şehir ilan edildikten sonra Demre’de bir sokağa Andrey Karlov adının verilmesi tören ve etkinliklerine Rusya’dan bir grup katıldı. Geçtiğimiz günlerde ‘Klitsi.inform’ haber sitesi bakıma muhtaç çocuklar için kurulan vakfın törene bürokrat çocuklarını götürdüğünü ortaya çıkardı. Buna göre Demre’ye götürülen çocuklar arasında Klintsi Belediye Başkanı Oleg Şkuratov’un çocuğu da yer aldı.
‘TÜRK TARAFI ÖDEDİ’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Böyle bir hadisenin yaşandığını biz de basından öğrenmiş bulunuyoruz. Toplumda ciddi yankılara yol açan bu meseleyle ilgili ve yarattığı olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracak gerekli adımların atıldığını da görüyoruz. Türkiye’ye vakıf tarafından gönderilen çocuklar için Rusya bütçesinden para harcanmadığını da belirtmek isterim” dedi. Klintsi Belediye Başkanı, geziden payına düşen 450 bin rubleyi (35 bin tl) kendi cebinden ödediğini açıkladı. Büyükelçinin dul eşi Marina Karlova ise “Türkiye’ye giden 50 çocuk oraya tatil veya tedavi için gönderilmedi. Demre’deki etkinliklerde Rusya’yı temsil etmek için gitti. Ziyaretin masrafını da davet eden Türk tarafı karşıladı” dedi.
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