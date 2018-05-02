Karl Marx ‘kapitalizme’ hizmet edecek
“DÜNYANIN bütün işçileri, birleşin” sloganıyla ezilen sınıfları kapitalizme karşı ayaklanmaya çağıran Alman filozof Karl Marx, 5 Mayıs 2018’de, doğumunun 200’üncü yıl dönümü nedeniyle memleketi Trier kentinde törenler ve 600 civarında etkinlikle anılacak. Trier'liler, en ünlü yurttaşları Marx’ı çok iyi ‘pazarlamaya’ hazırlanırken, Marx baskılı Euro banknotlardan kupalara kadar birçok hediyelik ürün satışa çıkarıldı. Kentteki kafeler, “Bütün ülkelerin kahve içenleri birleşin” yazılı fincanlarla kahve ikram etmeye hazırlanıyor. Yapılanların, Marx’ın fikirleri ve idealleriyle ne kadar uyumlu olduğu ise soru işareti...
Lüksemburg sınırı yanındaki Mosel nehri kıyısında bulunan Trier kentinde 5 Mayıs’ta yapılacak törene tanınmış 180 civarında siyasetçi ve sanatçı katılacak. Törenin açılış konuşmalarını Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Başkanı Andrea Nahles ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer (SPD) yapacaklar. Ünlü televizyon sunucusu Günther Jauch törende Karl Marx’ın doğum belgesini okuyacak. “Karl Marx, Alman Peygamber” belgeselinde Marx’ı canlandıran ünlü Alman oyuncu Mario Adorf törenin öteki önemli isimleri arasında.
Üzerinde Karl Marx'ın resmi olan 'sıfır Euro'lar, 3 Euro'dan satışa çıktı...
MARX’LI BANKNOTLAR
Trier kenti dünyanın bu en ünlü Trierlisi Marx’ı çok iyi pazarlamaya hazırlanıyor. Marx’ın 200’üncü doğum yıldönümü anısına Karl Marx portreli sıfır Euro banknotlar basıldı. İlk beş bin banknot tanesi 3 Euro’dan kapış kapış giderken, 20 bin adet yeni banknotlar yolda. Kentte önemli kavşaklarda Karl Marx figürlü trafik ışıkları yanıp sönerken, kentteki cafe işletmeleri üzerinde Marx portreli, altında ise “Bütün ülkelerin kahve içenleri birleşin” yazılı fincanlarla kahve ikram edecekler. Butikler Marx portreli tişörtler bastırdı. Kentin sembolü olan tarihi Roma Kapısı Porta Nigra (Siyah Kapı) önüne 500 adet plastik Karl Marx figürleri yerleştirildi. Berlin Duvar’ı yıkıldıktan sonra kimsenin beş Cent bile vermeyeceği, Karl Marx’ın başeseri Kapital kitabının satışları artışa geçti. 2016’da 2 bin 297 adet satan Kapital, 2017’de 2 bin 650 adet satış yaptı.
Çin, 4.40 metre büyüklüğünde, 2.3 ton ağırlığında devasa bir Karl Marx heykelini Trier kentine hediye etti. Anıt, 5 Mayıs’ta törenle açılacak.
ÇİN’DEN DEVASA ANIT HEDİYESİ
Çin, 4.40 metre büyüklüğünde, 2.3 ton ağırlığında devasa bir Karl Marx heykelini Trier kentine hediye etti. Anıt, 5 Mayıs’ta törenle açılacak. Heykel, kentteki ‘Roma Kapısı’ önüne dikildi. Trier belediyesi, Marx anıtının saldırıya uğraması ve üzerine boya atılmasından korkuyor. Boyanın kolayca silinmesi için heykel mumlandı. Trier’de çoğunluk, heykelin dikilmesine, Marx ve düşüncelerini tartışmaya açmak için vesile olması amacıyla onay verdi.
Karl Marx’ın doğduğu ve 17 yıl yaşadığı barok mimarisi evin restorasyonu da 5 Mayıs’a yetiştirilmeye çalışılıyor. SPD’ye yakın Friedrich Ebert Vakfı’nın işlettiği müze evde, Marx üzerine daimi bir sergi açılacak. Kentteki üç müzede de Karl Marx’ın hayatı ve etkileri üzerine sergiler açılacak ve paneller düzenlenecek.
Karl Marx sadece memleketi Trier’de değil, başkent Berlin’de ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de de anılacak. Eski Sosyal Demokrat Partili Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 3 Mayıs günü sarayda Marx üzerine bir panelde konuşacak. Steinmeier, panelde Marx’ın biyografi yazarı Jürgen Neffe ve ekonomistlerle Marx’ı tartışacak.
Karl Marx'ın 200'üncü yaş gününe gönderme yapan hediyelik kupalar ve kartlar, kentte satışa çıktı.
MARX'IN GÜNDEME GELMESİNE TEPKİ
Marx’a gösterilen bu yoğun ilgi ve etkinlikler Marx’ın daha iyi, daha adil bir dünya için yeniden umut olmaya başladığı anlamına gelmiyor. Marx’ın tabu olmaktan çıkıp yeniden gündeme gelmesine ise karşı tepkiler de var. Aşırı sağcı AfD partisi, 5 Mayıs’ta kentte sessiz bir yürüyüş düzenleyecek. Birçok insan Marx’ın düşüncelerinin uygulamaya konulduğu sosyalist rejimlerde yaşanılan kanlı olayların, baskıların unutulmamasını talep ediyor. Karşı görüştekiler ise bu olaylardan Marx’ın sorumlu tutulamayacağını savunuyor.
Trier'deki trafik lambalarına, Marx figürü konuldu...
Henüz 27 yaşındayken, “Filozoflar dünyayı yalnızca farklı şekillerde yorumladılar, ama önemli olan, onu değiştirmektir” diyen Karl Marx, düşünceleriyle sadece işçi hareketlerini etkilemekle kalmadı. Rusya’da Ekim devrimiyle, dünyayı da iki kutuba böldü. Etkinliklerin amacının Marx’ı yeniden canlandırmak değil, bu vesileyle onun düşüncelerini tartışmaya açmak olduğu vurgulanıyor. Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe tartışmalara, “Biz dünya politikası yapmıyoruz” sözleriyle karşılık verdi.
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