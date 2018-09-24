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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İHA
24.09.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Karısını ve çocuğunu rehin aldı, operasyon yapıldı

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Karısını ve çocuğunu rehin aldı, operasyon yapıldı

Rusya’nın Volgograd şehrinde bir adam, karısını ve çocuğunu dövdükten sonra rehin aldı. Kadın ve çocuk, şahsın elinden özel timin operasyonuyla kurtarıldı.

Rusya’nın önemli şehirlerinden olan Volgograd şehrinde bir adam evinde karısı ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir süre sonra şiddete dönüştü. Kapıyı kilitleyen adam karısını dövmeye başladı. Evden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları polise haber verdi.

Polisin geldiğini öğrenen koca, eline aldığı bıçakla bu kez karısına saldırmaya devam etti. Daha çok sinirlenen koca çocuğunu da dövmeye başladı. Polisin tüm çabalarına rağmen saldırgan koca bir türlü ikna olmadı. Uzun süren pazarlıklara rağmen ikna edilemeyen saldırgan için operasyon kararı alındı.

Polis ekipleri olay yerine özel timleri çağırarak operasyon yapılmasını istedi. Özel Tim bir süre sonra olay yerine ulaşarak operasyon hazırlıklarına başladı. Gece vakitlerinde başlayan operasyonla kapı kırıldı, saldırgan koca gözaltına alındı. Polis tarafından kurtarılan 6 yaşındaki çocuğun zarar görmediği, 33 yaşındaki kadının ise aşırı şekilde fiziki şiddete maruz kaldığı öğrenildi.

Öte yandan kadının vücudunun bazı bölgelerinde de bıçak izlerine rastlandı. Çocuk ve anne tedavi altına alınırken saldırgan kocanın da polise direndiği sırada hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırganın alkollü olduğu ve savcılık kararıyla tutuklanmasının talep edildiği bildirildi.

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