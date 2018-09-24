Karısını ve çocuğunu rehin aldı, operasyon yapıldı
Rusya’nın Volgograd şehrinde bir adam, karısını ve çocuğunu dövdükten sonra rehin aldı. Kadın ve çocuk, şahsın elinden özel timin operasyonuyla kurtarıldı.
Rusya’nın önemli şehirlerinden olan Volgograd şehrinde bir adam evinde karısı ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir süre sonra şiddete dönüştü. Kapıyı kilitleyen adam karısını dövmeye başladı. Evden gelen çığlık sesleri üzerine komşuları polise haber verdi.
Polisin geldiğini öğrenen koca, eline aldığı bıçakla bu kez karısına saldırmaya devam etti. Daha çok sinirlenen koca çocuğunu da dövmeye başladı. Polisin tüm çabalarına rağmen saldırgan koca bir türlü ikna olmadı. Uzun süren pazarlıklara rağmen ikna edilemeyen saldırgan için operasyon kararı alındı.
Polis ekipleri olay yerine özel timleri çağırarak operasyon yapılmasını istedi. Özel Tim bir süre sonra olay yerine ulaşarak operasyon hazırlıklarına başladı. Gece vakitlerinde başlayan operasyonla kapı kırıldı, saldırgan koca gözaltına alındı. Polis tarafından kurtarılan 6 yaşındaki çocuğun zarar görmediği, 33 yaşındaki kadının ise aşırı şekilde fiziki şiddete maruz kaldığı öğrenildi.
Öte yandan kadının vücudunun bazı bölgelerinde de bıçak izlerine rastlandı. Çocuk ve anne tedavi altına alınırken saldırgan kocanın da polise direndiği sırada hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırganın alkollü olduğu ve savcılık kararıyla tutuklanmasının talep edildiği bildirildi.
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