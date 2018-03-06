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    Karısını öldürüp, Facebook'tan yayın yaptı!

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Almanya'da yaşayan Suriyeli göçmen Abu Marwan isimli adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı. Cani adam cinayetteki amacının eşlerini kızdıran kadınlara mesaj vermek olduğunu öne sürdü. Adam cinayetin ardından 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı.

    2011'de başlayan Suriye krizinin ardından mülteci olarak Almanya'ya giden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

    Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi. Cani adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

    Facebook'tan elleri kanlı canlı yayın yaptı

    41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı.

    Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.

    Etiketler: Facebook , canlı yayın , Cinayet , ALMANYA , Suriyeli
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