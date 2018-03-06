Karısını öldürüp, Facebook'tan yayın yaptı!

2011'de başlayan Suriye krizinin ardından mülteci olarak Almanya'ya giden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi. Cani adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

Facebook'tan elleri kanlı canlı yayın yaptı

41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı.

Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.