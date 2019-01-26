Karısını miras için öldürmüş: Balayında dehşetin sırrı çözüldü
2017’de Bahamalar’da çıktıkları balayı tatilinde batan teknede hayatını kaybeden kadının, FBI’ın soruşturması sonucu miras avcısı eşinin kurbanı olduğu ortaya çıktı.
İngiliz-Avustralyalı denizci Lewis Bennett’ın eşi Isabella Hellman’ı Mayıs 2017’de balayı için gittikleri Bahamalar’da kasten öldürdüğü ortaya çıktı. Bennett, yeni evlendiği Hellman’ın öldüğü kazada tekneyi planlı olarak batırdığını itiraf etti.
GÜVERTEYE DELİK AÇTI
FBI’ın yürüttüğü soruşturmada 41 yaşındaki Bennett’in tekneye kasten zarar verdiği, güverteye baltayla bilinçli olarak delik açtığı, teknenin daha hızlı batması için pencereleri açık bıraktığı anlaşıldı. Teknenin batmasından sonra eşinin kaybolduğu yönünde ifade veren Bennet’in, aslında tüm mirasa sahip olmak böyle bir plan yaptığı anlaşıldı. Bennet, salı günü hâkim karşısına çıkacak.
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