‘Karındeşen Gao’ idama mahkûm
Çin’de 11 kadın ve kız çocuğunu öldüren Gao Chengyong (54) adlı seri katil idama mahkûm edildi.
Ülke basınında 19. yüzyılda İngiltere’de kadınları hedef alan seri katil ‘Karındeşen Jack’in lakabı verilen Gao, iddiaya göre sadece kırmızı kıyafetler giyen kadınları hedef aldı.
Polis, Gao’yu DNA testleri ve biyolojik kanıt toplama teknikleriyle yakaladı.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne bağlı Baotou kenti ve Gansu eyaletinin Baiyin kentinde ilk cinayeti 1988’de işleyen ve 14 yıl içinde 11 kişiyi öldüren Gao, temyize gitmeyeceğini belirtti.
30 yıllık evli Gao, iki çocuk sahibi.
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