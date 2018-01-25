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    Kardeşlerini evinde mumyalayıp yıllarca saklayan kadın yakalandı

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın Moskova bölgesinde 77 yaşındaki bir kadının yıllar önce ölen erkek ve kız kardeşini mumyalayıp dairesinde sakladığı ortaya çıktı.

    Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova bölgesindeki Podolsk kasabasında tüyler ürpertici bir olayı açığa çıkardı.

    Sputnik'in aktarığına göre, 77 yaşındaki bir kadının evinde battaniyeye sarılı iki mumya bulundu.

    "CENAZE PARAM YOKTU"

    Yetkililere 'mumya'ların 8-9 yıl önce ölen erkek ve kız kardeşleri olduğunu belirten yaşlı kadın, cenaze masraflarını ödeyecek parası olmadığını, bu nedenle de cesetleri evinde saklamaktan başka şansı olmadığını söyledi.

    Yaşlı kadının akıl hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Uzmanlarsa mumyalanan kişilerin ölüm nedeni ve tarihini belirlemeye yönelik incelemeler gerçekleştiriyor.

    FOTO: TEMSİLİDİR..

    Etiketler: son dakika , haberler , son haber
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