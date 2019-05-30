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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AFP
30.05.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Kardeşini yanan araçtan kurtaran ‘Kahraman Kenan’a madalya

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Mart ayında Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşini kurtaran Kenan Büyükhan’a (10) Münih’te yapılan törende Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından madalya verildi. Kenan, daha önce de Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve Nürnbeg Polisi tarafından onurlandırılmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında, Nürnberg’de yanan araçtan 2 yaşındaki kız kardeşi Hira Nur Büyükhan’ı kurtaran 10 yaşındaki Kenan Büyükhan’a bir ödül de, Bavyera Başbakanı Markus Söder’den geldi.

Bavyera Hükümet Binası, Antiquarium salonunda yapılan törende, Markus Söder, küçük kahraman Kenan’a övgüler yağdırarak, “Kendisi küçük ama yaptığı iş büyük” diyerek hem takdirname, hem de Bavyera Hükümeti Onur Madalyası verdi. Kenan’ı Münih Başkonsolosu Mehmet Güney yalnız bırakmadı. Anne Tuğba ve Celil Büyükhan’da çocukları ile gurur duyduklarını söylediler

TÖRENDE ANNE VE BABASI DA HAZIR BULUNDU

Madalya töreninde, Kenan’ın annesi Tuğba Büyükhan ile babası Celil Büyükhan’da hazır bulunarak, çocuklarının mutluluğunu paylaştılar. Törende Kenan’ın yanı sıra, Bavyera’da çeşitli alanlarda başarı sağlayanlar da onurlandırılırken, Alman televizyonları Kenan ile röportaj yaptı.

BAŞKONSOLOS VE NÜRNBERG POLİSİ DE ONURLANDIRMIŞTI

Kenan’a ilk ödül, 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmişti. Nürnberg Polisi de, Kenan’ın 10’uncu yaş gününde bir sürpriz yaparak, ona kahramanlık sertifikası vererek devriye aracı ve bot ile gezdirmişti.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Kenan’ın annesi Tuğba Büyükhan, 26 Mart sabahı, oğlu Kenan ve 2 yaşındaki kızı Hira’yı yanına alıp, BMW marka otomobil ile 6 yaşındaki Azra’yı yuvaya bıraktı. O sırada, ön koltukta oturan Kenan, aracın alev aldığını fark etti. Hemen arka koltukta oturan Hira’nın kemerini çözüp onu dışarı çıkarttı. Otomobil tamamen alevler içinde kaldı. Anne Tuğba, geri döndüğünde, çocuklarının aracın içinde olduğunu düşünerek çılgına döndü. Ama iki çocuğunun da dışarda olduğunu fark edince, rahatladı.

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