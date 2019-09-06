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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kardeşi de yalnız bıraktı

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Kardeşi de yalnız bıraktı

İngiliz parlamentosunda önceki gün yapılan iki oylamada da büyük bir hüsran yaşayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a bir darbe de kardeşinden geldi.

Jo Johnson dün yaptığı açıklamayla bakanlık görevinden ve Muhafazakâr Parti milletvekilliğinden istifa etti. Brexit konusunda ağabeyinin izlediği katı tutumu paylaşmayan Jo Johnson, mesajında “Son haftalarda aile sadakati ile ulusal çıkarlar arasında sıkışıp kaldım. Bu çözümü olmayan bir gerilim. Milletvekili ve bakan olarak benim rolümü üstlenme sırası başkalarında” dedi. Devlet bakanı olan Jo Johnson’a sadece üst düzey bakanların yer aldığı kabine toplantılarına katılma hakkı da tanınmıştı.

23 MİLLETVEKİLİ KAYBETTİ

Bir milletvekilinin Muhafazakâr Parti’den Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Boris Johnson, muhalefetle hareket eden 21 milletvekilini de parti grubundan ihraç etmişti. Johnson’ın kaybettiği 22 milletvekiline dün kardeşi Jo Johnson da katıldı.
Kardeşinin istifası sonrası ilk değerlendirmesinde Başbakan Boris Johnson, “Jo AB konusunda benimle aynı görüşte değil. Brexit aileleri ve herkesi bölen bir mesele” dedi.

‘ÖLMEYİ TERCİH EDERİM’

İngiliz parlamentosunda önceki gün yapılan ‘anlaşmasız Brexit’in durdurulması’ oylamasını kaybeden ve erken seçim talebi geri çevrilen İngiltere Başbakanı, Brexit için AB’den “erteleme istemektense bir çukurda ölmeyi tercih edeceğini” söyledi. Wakefield şehrinde polis akademisini ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Johnson, “Mutlaka 31 Ekim’de AB’den ayrılmalıyız” diye konuştu.

‘KARARI HALK VERMELİ’

Daha sonra Twitter’dan bir video paylaşan Johnson, muhalefet lideri Jeremy Corbyn’yi AB ile müzakereleri baltalamakla suçladı. İngiltere’yi Brüksel’e yalvarmak zorunda bırakıyorlar diye konuşan Johnson, kararı halkın vermesi gerektiğini söyledi ve seçim çağrısını yineledi. Hükümetin pazartesi günü parlamentoda erken seçim için yeni bir girişimde bulunacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan Avam Kamarası’nda kabul edilen ve anlaşmasız ayrılığı engellemeyi amaçlayan tasarının bugün Lordlar Kamarası’nda onaylanması bekleniyor. Tasarı, 17-18 Ekim’de Brüksel’de yapılacak zirveden uzlaşı çıkmaması durumunda Brexit’in bir kez daha ertelenmesini talep etmesi için Johnson’ı zorluyor.

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