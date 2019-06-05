Kardeş kardeşe poz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kız kardeşiyle ilgili bir iddiayı birlikte verdiği pozla çürütmeye çalışıyor.
Jong-un geçtiğimiz şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Vietnam’daki zirvenin başarısız olmasının ardından cezalandırdığı iddia edilen kız kardeşi Kim Yo-Jong ile başkent Pyongyang’da düzenlenen bir etkinlikte bu görüntüyü verdi. Kuzey Kore yönetiminin, bu pozla Kim Yo-Jong’un tasfiye edildiği iddialarını yalanlamaya çalıştığı söyleniyor.
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