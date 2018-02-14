Kardak’ta gerilim... AB de müdahil oldu

Bölgede Türk ve Yunan savaş gemileri nöbet tutarken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün hem Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, hem de Türk Dışişleri nezdinde durumu protesto ettiğini açıkladı. Türkiye ise Yunanistan’ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kardak kayalıklarındaki ilk gerginlik, önceki gece 23.30’da meydana geldi. Kardak bölgesine girmeye çalışan ‘Gavdos’ adlı Yunan Sahil Güvenlik botuna, 92 askerin bulunduğu ’703’ borda numaralı ’Umut’ isimli Türk Sahil Güvenlik botu engel oldu. Manevralar sırasında Yunan botu, Türk botunun arka tarafına sürttü.

YUNANİSTAN’DAN TEPKİ

Gerginlik, dün 12.30 sıralarında meydana gelen olayla devam etti. Yunan botlarının zaman zaman rotalarını Kardak’a çevirmesi gerginliğe neden oldu. Yunan botları, Türk botlarının uyarıları üzerine geri dönerek, Yunan sularında devriye görevini sürdürdü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İnsanların hayatını tehlikeye sokan bu tip tehlikeli vakalar, Türkiye’nin son günlerde artan tahrik edici davranışlarının sonucudur. Türkiye, uluslararası hukuku ihlal etmeye ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayan davranışlara son vermelidir” denildi.

TÜRKİYE: SON VERİN

Konuya ilişkin açıklamasında Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ise, “Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait Kardak kayalıkları civarında dün gece Yunan Sahil Güvenlik botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’ni aramış ve Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir” ifadelerine yer verdi.

AB’DEN İKİ AÇIKLAMA

AB’den yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu, “Kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı (Frontex) tarafından ortak finanse edildiği” yönünde açıklama yaptı. Komisyon Sözcüsü, bu kazanın Avrupa’daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini belirtti. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Türkiye’ye ‘herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi’ çağrısında bulundu.

TANSİYON DÜŞÜRME TELEFONU

Başbakan Binali Yıldırım, Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; görüşmede, Ege Denizi’nde Yunanistan ile yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı. Gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Görüşmede, sorunların diyalogla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Yunanistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Çipras’ın, Yıldırım’a “Son olay gibi durumların, Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkilerini torpillediğini söylediği” aktarıldı. Çipras’ın, “Ege’deki Yunan adalarının hava sahası ve karasularına yapılan Türk ihlallerinin sona ermesi gerektiğini vurguladığı” da ifade edildi.

BİLGİ NOTU

1996 yılında Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak’ta gerilim zaman zaman artıyor. 17 Ocak’ta da bir Türk sahil güvenlik botu ile Yunan karakol gemisi birbirine sürtmüştü. Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 28 Ocak’ta “Nikiforos” gemisine binerek, “Kardak Krizi”nde hayatlarını kaybeden 3 Yunan askerinin anısına denize çelenk atmak için Kardak bölgesine yaklaşmak istemişti. TSK, Yunan gemisinin Kardak’a yaklaşmasına izin vermemişti.