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    Mahkeme kararını açıkladığı gün toplanacaklar

    Ali VARLI / BERLİN
    15.02.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

    Almanya’daki sivil toplum kuruluşları, 2013 yılından beri Münih’te devam eden ve nisan ayında kararın çıkması beklenen NSU davasıyla ilgili büyük bir gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

    Mahkeme kararının tam olarak hangi tarihte çıkacağı belli olmadığı için ‘X Gün’de Münih’te’ sloganıyla hazırlıklar başladı. Mitinge, Almanya genelinde yüzlerce sivil toplum örgütü destek veriyor. Ülkenin her bölgesinden insanların mitinge katılımı için çağrı yapılacak. STK’ların amacı, mahkeme kararını protesto etmek değil. Almanya’daki kurumsal ırkçılığa ve NSU ile bağlantılı olup da yargı karşısına çıkarılmayan istihbaratçılara dikkati çekmek.

    Mahkeme kararını açıkladığı gün toplanacaklarKURUMSAL IRKÇILIK VAR
    Berlin’de düzenlenen bir panelde Almanya’daki kurumsal ırkçılığa değinen avukat Dr. Mehmet Daima Güler, NSU davasında cinayetleri araştıran 100’ün üzerinde polisin tanık olarak dinlendiğini söyledi. Polis sorgulamalarında ırkçı yaklaşımların yaşandığını belirten Güler, şunları söyledi:
    “Bu polisler, cinayetleri araştırırken katilleri ırkçı çevrelerde aramak yerine öldürülen kişilerin aile yakınlarını katil zanlısı olarak sorguladı. Mahkemeye gelen polislerden sadece biri yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi. Diğerlerinin aynı tutumu sergilememesi, var olan kurumsal ırkçılığın ve bu olgunun kabul edilmemesinin bir göstergesidir.”
    6 Mayıs 2013’te başlayan NSU Davası’nda terör çetesi üyesi Beate Zschaepe ile çeteye yardım ve yataklık eden dört sanık yargılanıyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , NSU , Cinayet , DAVA , TÜRKLER
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