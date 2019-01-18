Kararı duyunca ortalığı birbirine kattı
KKTC’nin Gazimağusa kentinde Sıdıka Öztürk adlı kadın, ev sahibinin ‘çık’ talebini reddetti, mahkemeden tahliye kararı çıkınca eline bıçağı alarak evin damına çıktı ve çevredekileri tehdit etti.
Gazimağusa’nın Harika Mahallesi’nde yaşayan Sıdıka Öztürk, mahkemenin tahliye kararıyla kapıya gelen icra memurlarına uzun süre direndi.
Mutfaktan bıçak alan Öztürk iki katlı evin üst katına çıkarak, intihar edeceği tehdidinde bulundu. Mahallelinin şaşkın bakışları altında tehditler savunan kadını, eski eşi ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.
Olay yerine gelen polisin saatler süren çabası sonucu sakinleşen Sıdıka Öztürk, bıçağı bırakarak aşağı indi. Mahalleli ise, çılgına dönen komşularının mücadelesini, cep telefonları ile görüntüledi.
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