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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Karar verildi... NATO memnun Rusya tepkili

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Karar verildi... NATO memnun Rusya tepkili

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirildi. Kararı NATO memnuniyetle karşılarken Rusya'dan sert tepki geldi

JIT tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Savcılığı Başsavcısı Fred Westerbeke, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 4 zanlının 3'ünün Rus, diğerinin Ukraynalı olduğunu belirtti.

Zanlıların uçağı düşürmekten ve cinayetten yargılanacağını kaydeden Westerbeke, zanlıların Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti" tarafında olan Rus asıllı Sergej Doebinski, Oleg Poelatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Chartsjenko olduğunu ifade etti.

Westerbeke ayrıca, uçağın düşürülmesinde kullanılan Rus yapımı Buk füzenin fırlatılmasının zanlılar tarafından gerçekleştirilmese bile, Hollanda yasalarına göre sorumluların suçu işlemiş gibi olduklarını kaydetti.

Uçağın düşürüldüğü dönemde bölgede yaşanan savaşın göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Westerbeke, zanlıların bir savaş uçağı düşürme niyetinde olabilecekleri fakat bunun duruşmada ortaya çıkacağını aktardı.

Westerbeke, zanlıların ulusal ve uluslararası arama listesine alındıklarını kaydederek, duruşmanın 9 Mart 2020'de Hollanda'nın Schiphol mahkemesinde yapılacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna anayasasına göre yasak olduğu için zanlıların iadesi için başvuru yapılmadığını belirten Westerbeke, iki ülkeye de zanlıları ülkelerinde yargılama talebinde bulunacaklarını fakat zanlıların kendi istekleri ile Schiphol'daki mahkemede yargılanmayı da tercih edebileceklerini kaydetti.

Westerbeke, olayla ilgili daha fazla kişilerin sorumlu olduğunu, diğer sorumluların bulunması için araştırmanın devam edeceğini bildirdi.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın 17 ülkeden 298 kişinin ölümüne yol açan olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması anlamında bir "dönüm noktası" olduğunu kaydetti.

Soruşturmaya ve Hollanda'nın hukuki sistemine güveninin tam olduğunu belirten Stoltenberg, tüm ülkelerin "doğruyu, adaleti ve şeffaflığı" sağlamak için iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "JIT'in bugün 4 şüphelinin 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağıyla ilgili yargılanacağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) Rus askerlerini, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle suçlamasını "asılsız" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, JIT'in, 2014 yılında Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesinden Rus askerlerinin sorumlu tutulmasına tepki gösterildi.

JIT'in açıklamalarında somut kanıtların sunulmadığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'ya karşı bir kez daha asılsız suçlamalar yapılıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "JIT, sorgulanabilir kaynaklara dayalı mantıklı olmayan argümanlarla kendisini sınırlamaya devam ediyor. Bu durumda JIT'in kaliteli bir iş yapmasıyla ilgili soru işaretleri var." denildi.

NE OLMUŞTU?

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.

JIT, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirmişti.

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