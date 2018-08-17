‘Karar en çok ABD’ye zarar verecek’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘Karar en çok ABD’ye zarar verecek’
GeriDünya ‘Karar en çok ABD’ye zarar verecek’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
17.08.2018 - 01:26, Son Güncelleme:

‘Karar en çok ABD’ye zarar verecek’

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
‘Karar en çok ABD’ye zarar verecek’

ABD’de ekonomi alanında çalışma yapan “Peterson Institute for International Economics” (Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü) ekonomistlerinden Jacob Kirkegaard, Trump’ın ekonomi ve ticaret politikalarını “tam anlamıyla bir felaket” olarak tanımladı.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kirkegaard, Trump yönetiminin ticaret politikalarının en çok ABD’ye zarar vereceğini iddia ederken, “Türkiye de dahil diğer ülkelere uygulanan ek vergilere karşı bütün dünyadan ABD’ye misilleme gelecek, bunun ABD açısından bedelinin ağır olacağından hiç şüphem yok. Başkan Trump’ın şu andaki ekonomi ve ticari politikalarını hem ABD açısında hem de küresel ekonomi açısından tam anlamıyla bir felaket olarak görüyorum” dedi. ‘Küresel ticaret savaşları’ yerine ‘ABD’nin dünyanın geri kalanına karşı yürüttüğü’ küresel bir savaş olduğunu söyleyen Kirkegaard, “ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası ticaret anlaşmalarından uzaklaşıyor ve birçok ülkeye ek vergiler uyguluyor. Haliyle daha sonra da bu ülkeler ABD’ye karşı missilleme yapıyor. Bundan da en çok Amerika zarar görecek“ dedi.

‘AKILSIZCA BİR HAREKET’

Trump’ın Türkiye’de doların yükseldiği bir dönemde Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin yükseltileceğini açıklamasını ‘akılsızca’ bir hareket olarak niteleyen Kirkegaard, “Türkiye’deki makro ekonomik sorunların yanı sıra Donald Trump’ın attığı tweet de tetikleyici bir unsur oldu. Dürüst olmak gerekirse Trump’ın, ABD Başkanı’nın böyle bir tweet atarken ne tür bir siyasi sinyal gönderdiğini ve bunun yol açacağı etkileri anladığını zannetmiyorum“ dedi.  Ünlü ekonomist, Trump’ın bunu Türk ekonomisine karşı kasıtlı bir hareket olsun diye yapıp yapmadığının ucu açık bir soru olduğunu vurguladı. Kirkegaard, Trump’ın attığı tweetin, Trump için, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak değerinin çok sınırlı olduğunu gösterdiğini söylerken, “Trump son birkaç aydır NATO’ya değer vermediğini tekraren gösterdi. Finansal dalgalanmayı da bu tetikledi. Çünkü çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan ek verginin iki katına çıkarılması, tek başına güçlü değil, asıl etkili olan Trump’ın siyasi olarak verdiği mesajlar oldu, ki bence orada da yanlış hareket etti” dedi.

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Havada büyük panik: 3 ülkede 4 uçak...

Fransa'nın o kentinde ilginç karar: Sokakta oturmak yasak

ABD'li eski diplomat: ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber
R

İzmir’de üniversite okuyanların sahip olduğu 5 ayrıcalık

Havada büyük panik: 3 ülkede 4 uçak...

Fransa'nın o kentinde ilginç karar: Sokakta oturmak yasak

ABD'li eski diplomat: ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber