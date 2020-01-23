Karantina altındaki Wuhan Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrenci son durumu anlattı: 7 gün yurttan çıkmayacağız

Çin'deki gizemli virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'da vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Bölgede ölümlerin azalması adına Çin yönetimi de birtakım önlemler aldı. Bölgede toplu ulaşımın durdurulduğu, bir sonraki emre kadar sokağa çıkılmamasının talep edildiği Wuhan Üniversitesi'nde yaşayan Türk vatandaşı Meltem Soylu, CNN TÜRK canlı yayınında yaşananları anlattı. İşte Soylu'nun açıklamaları ve Wuhan'daki son durum:

"Biz üniversite içerisinde 3 Türk öğrenci olarak buradayız. Diğer öğrenciler ülkelerine döndüler. Okulumuzun girişlerinde sürekli olarak ateş ölçerler ile kontrol ediliyoruz. Ama şu anda hiçbir sorunlu, hastalıklı vaka yaşanmadı. Biz iyiyiz.

Wuhan'da bildiğiniz üzere tren yolculukları, şehir içi hatlar, ulaşım hatları, uçuşlar iptal edildi ve resmen karantina bölgesindeyiz. Burada ölü sayısı 17 iken sabah saatlerinde 19'a yükseldi ve hasta sayısı 500'ün üzerinde olarak açıklandı. Bu hastalar ayrı olarak tek bir hastaneye transfer ediliyor. Bu şekilde kontrol edilmeye çalışılıyor. Bu virüs yeni bir tür olduğu için ve ölümcül SARS'ın mutasyona uğramış bir türü olduğu düşünüldüğü için önlem alınmaya çalışılıyor.

Üniversiteden çıkmamamız isteniyor bizden. 7 gün boyunca kaldığımız yurttan çıkmayacağız. Sokakta ise insanlar birbirlerine yaklaşmaya korkuyorlar. Daha çok markette alışveriş yapıp stoklamakla meşguller. Alışverişin ardından da iletişim kurmadan arabalarıyla hızlıca evlerine gidiyorlar."