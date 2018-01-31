 Karanlık ilişkiyi ele veren benzerlik

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon sürüyor. TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, 9’uncu günde stratejik öneme sahip Burseya Dağı teröristlerden arındırıldı.

Askerlerin dikkatli şekilde yaptığı temizlikte birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirildi. Askerlerin dikkati sonucunda teröristlerin taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın ele geçirildi. Askerlerin dikkati sayesinde ele geçirilen mayın imha edildi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı EYP'ler ile terör örgütü YPG'nin kullandığı EYP'ler arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

Kaya süsü verilmiş mayınların fotoğraflarını paylaşan Ağar Twitter'da yaptığı paylaşımda "Aynı teknoloji, aynı işçilik, aynı akıl, aynı eğitim, aynı maksat, aynı patron!" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR