Karadeniz’de Amerikan-Rus restleşmesi
ABD’nin eski Sovyet cumhuriyetleri Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın katılımıyla 1-15 Temmuz tarihleri arasında Karadeniz’de başlattığı ‘Sea Breeze-2019’ tatbikatı Rusya’yı alarma geçirdi.
Ukrayna ağırlıklı denizde ve karada başlayan tatbikata 4’ü ABD’den olmak üzere 30 savaş gemisi katılıyor. Savaş oyunlarına 24 uçak ve karada 3 bin üzerinde asker de katılıyor.
RUSYA’DAN YANIT
Tatbikatın dördüncü gününde Rusya da harekete geçti. Kırım’da konuşlu Rusya’nın Karadeniz donanması, dün 10 savaş gemisiyle tatbikat başlattığını duyurdu. Açıklamada, tatbikatın deniz ve hava kuvvetleri arasında koordinasyonun sağlanması, Kırım Yarımadası başta olmak üzere Rus kıyı şeridine yönelik olası saldırıların geri püskürtülmesi şeklinde geçeceği belirtildi. Böylece Rus savaş gemileri pratikte ‘Sea Breeze’ tatbikatına iştirak eden gemileri çembere almış oldu.
Karadeniz’de eşzamanlı Batı ve Rus tatbikatları yapılırken havada da Rusya ile ABD arasında yeni it dalaşı yaşandı. Perşembe akşamı Karadeniz bölgesinde Rusya hava sahasına yaklaşan menşei bilinmeyen bir uçağın tanımlanması için SU-27 avcı uçağı kaldırıldı. Meçhul hava aracının ABD’ye ait ‘P-8A Poseidon’ keşif uçağı olduğu tespit edildi. Rus jeti, engelleme manevraları ile Amerikan uçağının bölgeden uzaklaşmasını sağladı.◊
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